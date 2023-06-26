مبادرة شباب مصر الرقمية.. انتهاء اختبارات القبول للمرحلة الثالثة

أجرى المعهد القومي للاتصالات فعاليات اختبارات القبول للمرحلة الثالثة من مبادرة شباب مصر الرقمية منحة الأربعة أشهر، في الفترة من 18 إلى 22 يونيو.

يغطي التدريب عدة مسارات تدريبية، منها البنية التحتية لشبكات البيانات الأساسية، وشبكات البيانات المتقدمة، والحلول الأمنية الدفاعية الحديثة، والتعلم الآلي على السحابة، وشبكات الألياف الضوئية ذات النطاق العريض، وتكنولوجيا انتقال الصوت عبر بروتوكول الإنترنت VoIP من "سيسكو" و "أفايا"، وخدمات السحابة من VMware على منصة أمازون AWS، والتكنولوجيات الناشئة في مجال الاتصالات اللاسلكية واتصالات الهاتف المحمول، والشبكات الأساسية للهاتف المحمول، وحلول الأعمال التجارية B2B، وأمن السحابة، والبنية الموجهة للخدمات والخدمات الدقيقة، والأمن السيبراني الصناعي، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة للسيارات، وتصميم الدوائر المتكاملة الرقمية، والتصميم التناظري والتردد اللاسلكي، وتصميم الإلكترونيات للصناعة.

وقام بالتسجيل في مبادرة شباب مصر الرقمية أكثر من 7000 متقدم في المحاور المختلفة، في إطار منحة شباب مصر الرقمية (منحة الأربعة أشهر) ومبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات". ويستهدف المعهد القومي للاتصالات مضاعفة عدد خريجي المرحلة الثالثة إلى أكثر من 600 متدرب في مختلف المحاور، بزيادة تبلغ 100% عن المرحلة الثانية.

درب المعهد أكثر من 700 متدرب في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة شباب مصر الرقمية. وتم توفير تدريب عملي في كبرى الشركات العالمية والمحلية في مجالات المبادرة، بإجمالي 30 شركة ونسبة توظيف وصلت إلى 100% في بعض المحاور.

يبدأ التدريب في المرحلة الثالثة من مبادرة شباب مصر الرقمية يوم 15 يوليو.