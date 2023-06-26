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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

رئيس جامعة الأزهر يشارك في مؤتمر التعليم العالي الإسلامي بسلطنة بروناي

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بدعوة كريمة من جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية بسلطنة بروناي دار السلام بالتعاون مع اتحاد الجامعات الاسلامية الأسيوية، في فعاليات المؤتمر الدولي الذي تنظمه الجامعة، تحت عنوان: «مشهد التعليم العالي الإسلامي في القرن الحادي والعشرين الإستراتيجيات والاتجاهات».

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يأتي ذلك تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتأكيدًا أيضًا على أن الأزهر الشريف كعبة العلم وقبلة العلماء من مختلف دول العالم.

وقد افتتح المؤتمر الدولي حول مشهد التعليم العالي الإسلامي بكلمة رئيسة لفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بحضور رؤساء الجامعات الإسلامية في قارة آسيا، نقل خلالها تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى الحضور جميعًا، وإلى أهل سلطنة بروناي دار السلام.

وأكد  رئيس جامعة الأزهر في كلمته على أهمية التعليم في تقدم الأمم ونهضتها وازدهارها، وأعلن جاهزية جامعة الأزهر لمد يد العون وتقديم الدعم إلى جميع مؤسسات التعليم العالي الوطنية التي تعمل على نهضة وتقدم أوطانها في مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن المنهج الأزهري الوسطي المعتدل كان كلمة السر في استمرار عطاء الأزهر الشريف على مدار أكثر من 1083 عامًا من العطاء بلا حدود في خدمة الإنسانية كلها محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

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