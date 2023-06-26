إخراج مصاب من تحت أنقاض العقار المنهار في سيدي بشر (شاهد)

انهار عقار مكون من أرضي و14 طابقًا بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزة أول في الإسكندرية، صباح اليوم.

وقالت أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسكندرية، إنه تم التحرك نحو فور تلقي بلاغ في غرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة بخصوص انهيار عقار في منطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم التعامل مع الحدث طبقا لخطة الأزمات والكوارث، وتم الدفع بفرق الانتشار السريع الطبية.

وتابعت خلال تصريحاتها عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أنه حتى الآن، خرج مصاب واحد تم تحويله إلى مستشفى شرق المدينة، وهي أقرب مستشفى، وتم تقييم حالته من بسيطة إلى متوسطة، وأصيب بجرح قطعي".

وأضافت طهيو: "أثناء التواجد في مكان الحدث والتعامل بالمعدات من أجل استخراج المصابين حدث انفجار فجائي وتمت السيطرة عليه فور حدوثه، ونتج عن هذا الإنفجار إصابة بسيطة إلى متوسطة من أحد الأطقم الطبية المشاركة في عمليات الإنقاذ وتم تحويله إلى المستشفى أيضا".

تفاصيل انهيار عقار سيدي بشر بالإسكندرية

شهدت منطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية، انهيار عقار مكون من 13 طابقا بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي، بحي المنتزة أول، وتسبب الانهيار في تواجد عدد كبير من قاطني العقار أسفل الانقاص، بالإضافة إلي وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات كانت تصادم تواجدها أسفل العقار .

وفي سياق متصل، أكد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هناك جهودا مكثفة من مختلف الأجهزة والجهات التنفيذية لرفع أنقاض العقار المنهار اليوم بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار بانهيار عقار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلي محل البلاغ.

كانت غرفة عمليات حي المنتزة اول برئاسة اللواء محمد سحلول، تلقت بلاغا قبل قليل بانهيار عقار بشارع سينما المنتزة بخليل حمادة، ووجود ضحايا تحت الانقاض من قاطني العقار ومن أشخاص كانوا متواجدين بسوبر ماركت أسفله.

ووجه رئيس حي المنتزة أول بصحبه قوات الحماية المدنية والحريق وسيارات الإسعاف والأمن إلي مكان البلاغ، وتبين سقوط عقار مكون من 13 دور مأهول بالسكان ووجود عدد كبير من قاطنيه تحت الانقاض وآخرين محاصرين بسبب انهيار سلم العقار.