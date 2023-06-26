صحة الإسكندرية تكشف آخر مستجدات عقار سيدي بشر المنهار (شاهد)

كشفت أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسكندرية، آخر مستجدات عقار الإسكندرية المنهار بمنطقة سيدي بشر والذي يتكون من 13 طابقًا.

وقالت إن قوات الدفاع المدني تستخدم المعدات المناسبة واللازمة لرفع الأنقاض واستخراج المصابين في انهيار عقار بمنطقة سيدي بشر: "لدينا حتى الآن مصابان اثنان، الأول من السكان، والثاني من أحد الأطقم الطبية أصيب في الانفجار الثاني للمبنى حتى الآن".

وتابعت أنه :"حتى الآن، لسنا قادرين على تقدير عدد الأفراد والمواطنين الذين كانوا متواجدين بالعقار وقت وقوع الحادث، لأنه ليس عقار سكني ثابت، لكنه عقار شقق تؤجر للمصطافين، وحتى الآن لم يتعرف أحد على الأعداد المتواجدة بالعقار".

ووواصلت طهيو خلال تصريحاتها عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أنها تتمنى من الله أن العقار يكون خاليا وقت الانهيار ولم يتم تسكينه حتى الآن، ومحافظة الإسكندرية تتميز بوجود شبكة قوية من المستشفيات المجهزة من قبل وزارة الصحة والسكان بأحدث الأجهزة".

واستطردت "يوجد مستشفى قريب وهو مستشفى شرق المدينة الذي يبعد 5 دقائق عن موقع الحدث، وهناك العديد من المستشفيات في نطاق المنطقة، وتم التعامل وفقا لخطة الازمات والكوارث، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بـ15 مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان بالإسكندرية وتم استدعاء الأطقم الطبية وفرق الانتشار السريع اللازمة في وجود هذه الأزمات مثل جراحات المخ والأعصاب وجراحات الاوعية الدموية وجراحات العظام".

شهدت منطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية، انهيار عقار مكون من 13 طابقا بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي، بحي المنتزة أول، وتسبب الانهيار في تواجد عدد كبير من قاطني العقار أسفل الانقاص، بالإضافة إلي وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات كانت تصادم تواجدها أسفل العقار .

تفاصيل انهيار عقار الإسكندرية

وفي سياق متصل، أكد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هناك جهودا مكثفة من مختلف الأجهزة والجهات التنفيذية لرفع أنقاض العقار المنهار اليوم بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار بانهيار عقار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى محل البلاغ.

كانت غرفة عمليات حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول، تلقت بلاغا قبل قليل بانهيار عقار بشارع سينما المنتزة بخليل حمادة، ووجود ضحايا تحت الأنقاض من قاطني العقار ومن أشخاص كانوا متواجدين بسوبر ماركت أسفله.

ووجه رئيس حي المنتزة أول بصحبه قوات الحماية المدنية والحريق وسيارات الإسعاف والأمن إلى مكان البلاغ، وتبين سقوط عقار مكون من 13 دور مأهول بالسكان ووجود عدد كبير من قاطنيه تحت الأنقاض وآخرين محاصرين بسبب انهيار سلم العقار.