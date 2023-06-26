صحة الإسكندرية: لا توجد أعداد تقديرية بعدد سكان عقار سيدي بشر المنهار

أكدت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، أن فرق الدفاع المدني تواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن مصابين تحت عقار الإسكندرية المنهار، لافتة إلى أن محافظ الإسكندرية وجه بالدفع بالأجهزة اللازمة لرفع مخلفات العقار المنهار .

فرق الدفاع المدني تواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن مصابين

وأوضحت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، أنه لم يتم تحديد عدد الأشخاص الموجودون بالعقار قبل انهياره ، لأنها عمارة ليست سكانية ، ولكنها عقار مكون من عشرة أدوار وعبارة عن شقق فندقية تُأجر للمصطافين ، مؤكدة لا توجد أعداد تقديرية بعدد سكان العقار المبدئي.

وقالت إنه فور تلقي أول بلاغ بانهيار عقار سيدي بشر بالإسكندرية، رُفعت حالة الاستعداد القصوى في مستشفيات وزارة الصحة بالإسكندرية ، والتعامل مع العقار المنهار وفق خطة الأزمات بالتعاون مع الجهات التنفيذية.

وأضافت الدكتورة أميرة طهيو، أنه وزارة الصحة دفعت بعشر سيارات مجهزة إلى موقع العقار المنهار، مؤكدة أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى أربعة مصابين حتى الآن.

وأوضحت أنه وقع مصاب أول فور انهيار العقار، وحول إلى مستشفى شرق المدينة ، ووفق تقييم حالته فقد أصيب بجروح قطعية وكسور في القدم اليُمنى ، وسقط المصاب الثاني فور الانهيار الثاني للعقار وانفجار وانبعاث نار ، وأسعف عبر سيارات الإسعاف ونقل إلى مستشفى شرق المدينة.

واخرجت فرق الإنقاذ عدد اثنين من المصابين ، ونقلا إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع انهيار عقار الاسكندرية ، متابعة أنهما مصابان بضيق في التنفس، نتيجة الغبار وانبعاث الغاز الصادر من موقع انهيار العقار.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة العربية.

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