راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بالغردقة يذبح أضحية أول أيام عيد الأضحى

حرص القمص يؤنس أديب راعى الاقباط الكاثوليك بالغردقة، على شراء خروف العيد من أحد شوادر بيع الأضاحى استعدادا لذبحة وتوزيعه على الأسر الأكثر احتياجا .

وجدد عهده بالترابط الدائم مع أصدقاءه وأحباءه من المسلمين لمشاركتهم فرحتهم بحلول عيد الأضحى المبارك وقام بالبدء فى إحياء عادته السنوية والتى يقوم بها كل عام وهى شراء خروف العيد من أحد شوادر بيع الأضاحى استعدادا لذبحة وتوزيعه على الأسر الأكثر احتياجا .

وأقبل القمص يؤنس أديب راعى الاقباط الكاثوليك بمدينة الغردقة اليوم على شراء خروف العيد ومن المقرر أن يقوم بذبحه وتوزيعه على الأسر الأكثر احتياجا

وأكد أن هذه العادة السنوية ضمن العادات لإحياء الحب والترابط بين المسلمين والمسيحيين، وهى جزء من التعبير عن فرحته بحلول عيد الاضحى المبارك و أن فعل ذلك الأمر هو تطبيق بما جاء بوثيقة الإخوة الإنسانية وتجسيد لروح المحبة والتسامح، وتطبيق ما جاء بوثيقة الإخوة الإنسانية التى وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأكد أنه سوف يضحي مع الشعب المصري وذبح الأضحية في أولى أيام العيد وتوزيع اللحوم على المستحقين، مقدما التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر مواطنين البحر الأحمر، وشعب مصر أعيادنا واحدة.

وأضاف راعى الاقباط الكاثوليك أن الأصدقاء والجيران والأحباب من المسلمين يشاركونه فى كل المناسبات فنحن نسيج واحد فى وطن واحد لذلك كان حريص على إحياء عادته السنوية وذبح الخروف بمناسبة عيد الأضحى المبارك والمشاركة فى جزءً بسيط وإسعاد أسرة لادخال البهجة عليها .

جدير بالذكر ان القمص يؤانس يقوم بتوزيع فانوس رضان على الأطفال ة ياميش رمضان على الأسرة الأكثر احتياجا مع قرب حلول شهر رمضان

كما يقوم بتوزيع حلوى المولد خلال الإحتفالات بالمولد النبوى الشريف

القمص يؤانس