وكيل صحة الإسكندرية: أربعة مصابين في عقار سيدي بشر المنهار حتى الآن

قالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، إنه فور تلقي أول بلاغ بانهيار عقار سيدي بشر بالإسكندرية، رُفعت حالة الاستعداد القصوى في مستشفيات وزارة الصحة بالإسكندرية ، والتعامل مع العقار المنهار وفق خطة الأزمات بالتعاون مع الجهات التنفيذية.

عقار الإسكندرية

واضافت الدكتورة أميرة طهيو، أنه وزارة الصحة دفعت بعشر سيارات مجهزة إلى موقع العقار المنهار، مؤكدة أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى أربعة مصابين حتى الآن.

وأوضحت أنه وقع مصاب أول فور انهيار العقار، وحول إلى مستشفى شرق المدينة ، ووفق تقييم حالته فقد أصيب بجروح قطعية وكسور في القدم اليُمنى ، وسقط المصاب الثاني فور الانهيار الثاني للعقار وانفجار وانبعاث نار ، وأسعف عبر سيارات الاسعاف ونقل إلى مستشفى شرق المدينة.

واخرجت فرق الإنقاذ عدد اثنين من المصابين ، ونقلا إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع انهيار عقار الاسكندرية ، متابعة أنهما مصابان بضيق في التنفس، نتيجة الغبار وانبعاث الغاز الصادر من موقع انهيار العقار.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة العربية.

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