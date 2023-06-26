دعاء عرفة.. جبل الرحمة يستعد لاستقبال ضيوف الرحمن

يوم عرفة.. ركن الحج الأعظم يحتضن ضيوف الرحمن غدا

يوم عرفة.. الوقوف بعرفة.. يوم يتم فيه الحجاج حجهم، حيث يقفوا بيوم عرفة على جبل عرفات والذي يعتبر أحد أركان الحج الذي لن يكتمل بدونه.

يوم عرفة، يوم عظيم يتجلى الله فيه على عباده فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعند أحمد في "مسنده" وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "مستدركه" من حديث أبي هريرة مرفوعاً: “إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي، جاؤوني شعثاً غبراً".

يوم عرفة

يبدأ يوم عرفة 2023 منذ اذان فجر اليوم التاسع من الأيام العشر من ذي الحجة، فيكون يوم عرفة 2023 يوم 27 من يونيو 2023 ، حيث يبدأ يوم عرفة 2023 من أذان الفجر وحتى صلاة المغرب.

يوم عرفة جبل الرحمة

جبل "الرحمة" هو أكمة صغيرة، يصعد إليها الحجاج يوم عرفة للوقوف بها، حيث وقف الرسول صلى الله عليه وسلم على الصخرات الكبار المفترشة في طرف الجبل، واستناداً إلى قوله صلى الله عليه وسلم "وقفت هاهنا وعرفه كلها موقف".

يوم عرفة.. سبب التسمية

وعن سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم، قالت دار الإفتاء أن تسمية يوم عرفة بذلك الاسم يكن نسبة للركن الأعظم من الحج الذي يكن بيوم عرفة وهو الوقوف على جبل عرفات أو ما يدعى بجبل الرحمة والذي يقع على الطريق بين مكة المكرمة والطائف.

لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟

أجابت دار الإفتاء المصرية في فيديو لها عن سؤال لماذا سُمي يوم عرفة بهذا الاسم؟، موضحة أن حجاج بيت الله الحرام يصعدون إلى جبل عرفات في المملكة العربية السعودية لأداء الركن الأغظم من الحج وهو جبل يقع خارج الحرم، إذ يقع جبل عرفات على الطريق بين مكة المكرمة والطائف، وأيضا يُسمى جبل الرحمة، ومن ذلك اشتق اسم يوم عرفة.

وتابعت الإفتاء في الإجابة عن سؤال لماذا سُمي يوم عرفة بهذا الاسم؟ أن سيدنا آدم والسيدة حواء، حينما أنزلهما الله من الجنة إلى الأرض، أنزلهما في مكانين مختلفين، فكان موقع جبل عرفات الذي يصعد إليه المعتمرون هو المكان الذي التقيا فيه، وتعارفا هناك على بعضهما البعض.

آراء العلماء حول سبب تسمية يوم عرفة

وورد في مسألة لماذا سُمي يوم عرفة بهذا الاسم ؟ عدد من آراء العلماء منها أنه ورد عن سيدنا جبريل عليه السلام كان يطوف بسيدنا إبراهيم عليه السلام ويعلمه المناسك والمشاهد، وكان يطوف به في الجبل، ويردد له قوله «أعرفت، أعرفت»، وكان يرد عليه بقوله «عرفت، عرفت».

يوم عرفة.. فضل الصيام

هناك ثواب عظيم لصيام يوم عرفة، حيث يكن صيام يوم عرفة على قسمين كما كشفت دار الإفتاء المصرية كما يأتي:

الحالة الأولى وهى صيام يوم عرفة للحاج وهو مكروه إذا كان سيضعفه في ذلك اليوم المبارك عن الصعود لجبل عرفات وأداء الركن الأعظم بالحج بيوم عرفة.

والثانية وهى صيام يوم عرفة لغير الحاج وله فضل كبير وجزاء واسع عظيم، فيعتبر صيام يوم عرفة 2023 لغير الحاج سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واظب على أدائها.

فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج

وأما عن فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج فهو كبير ويعتبر سنة، فورد عن رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم وذكرته دار الإفتاء المصرية عن وروى النسائي عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ"، فصيام يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده وصيام يوم عرفة أفضل من غيره فقال صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: “صيام يوم عرفة، أحتَسِب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله”.

دعاء يوم عرفة

ويستحب فى يوم عرفة فعل الخير والتقرب لله تعالى بالطاعات والدعاء باستمرار.

ومن أفضل صيغ الدعاء بيوم عرفة هو الدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" موطأ مالك.

دعاء يوم عرفة مستجاب

"اللهم في يوم عرفة قربنا إليك، ولا تجعل في قلوبنا إلا إياك، وارزقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة، وارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم ارزقنا رؤية سيدنا محمد، اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم ومتعنا بالنظر إليك، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أجرنا من النار ومن حر النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم ارزقنا البركة في كل شيء، سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين".

دعاء يوم عرفة

دعاء يوم عرفة

"اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون".

ودعاء يوم عرفة "اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها".

أدعية يوم عرفة

اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير ربي إني لما أنزلت إليّ من خير فقير.

اللهم بلغنا يوم عرفة ونحن من الفائزين برضوانك والعتق من نيرانك.

جبل عرفة

اللهم اغنني بفضلك يا الله عمن سواك.. وخلصني من حسد الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وبارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني.

اللهم إني أسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار.