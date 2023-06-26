أفضل 10 أدعية للمتوفي بيوم عرفة

"ولنا في القبور أحبة".. يرفع الملايين من المسلمين من دول العالم ايديهم إلى السماء بيوم عرفة للدعاء لأحبابهم ممن سبقوهم إلى القبور وغادروا الحياة الدنيا لفضل يوم عرفة العظيم، وعتق الله فيه عباده من النار، ومباهاته الملائكة بالحجاج على جبل عرفات.

كما أن يوم عرفة يستجاب فيه الدعاء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير".

وفي حديث آخر قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، والتي منها ولد صالح يدعو له.

وورد عن الصالحين، عدد من الأدعية في يوم عرفة للميت ومنها :

"اللهم في يوم عرفه ارحم روحاً صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء اللهم ارحم فقيدتنا بقدر اشتياقنا لها".

ومن الأدعية المستحبة.. "اللهم يمن كتابه، ويسر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم".

"اللهم ارحم لمن اشتقت لوجه، خير ما يقال في يوم عرفة “لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير".

"اللهم ارحم من سبقنا إلى دار البقاء من آبائنا وأمهاتنا وأهلينا وأشياخنا وشهدائنا ومعلمينا واغفر لكل المسلمين".

"اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته، اللهم اجعله في بطن القبر مطمئنّاً، وعند قيام الأشهاد آمناً، وبجود رضوانك واثقاً، وإلى أعلى درجاتك سابقاً".

"اللهم ارحمنا إذا قمنا للسؤال، وخاننا المقال، ولم ينفعنا جاه ولا مال ولا عيال، وليس إلا فضل الكبير المتعال، اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك مات وهو يشهد لك بالوحدانية، لرسولك بالشهادة، فاغفر له إنك أنت الغفار".

"اللهم كان عبدك يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، آته برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين."

ومن الأدعية المستحبة أيضًا "رحم الله جسداً فارق الوجود ولم يُفارق قلبي، ولم يغب عن ذاكرتي، رحم الله قلباً طيباً كان لي سندا وعونا، اللهم في يوم عرفة اجعل قبرهُ روضةً من رياض الجنة، واجعل دارهُ عندك خيراً وأبقى من دار الدنيا، واجمعني بهِ تحت رحمتك وجنتك وعرشك العظيم يا رب كُل شيءٍ ومالكه".

وورد أيضًا "اللهم في يومك هذا يوم عرفه ارحم روح أبي التي صعدت اليك، اللهم ارحمه واغفر له وانظر له بعين لطفك وكرمك يا رب العالمين".