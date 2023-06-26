يوم عرفة.. أدعية مستحبة رددها الآن

يوم عرفة.. ساعات قليلة تفصلنا عن يوم عرفة، أحد أهم وأجمل الأيام المباركة التي ينتظرها المسلمين من العام للعام، إذ يعد يوم عرفة من الأيام التي يستجاب فيها الدعاء، لذا يحرص الجميع على الإكثار من الدعاء والذكر في ذلك اليوم والتقرب من الله بالأعمال الصالحة.

وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلِ شيء قدير.

وتنشر "الوفد" الأدعية المستحب الإكثار منها في يوم عرفة.

دعاء عرفة

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلِ شيءٍ قدير.

يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك يا رب افتح لي بخير، واختم لي بخير، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

أدعية مستحبة ليوم عرفة

اللّهم إِني أعوذُ بِكَ مِنْ شَر سَمْعِي، وَمِن شَرِّ بصَرِي، وَمِن شَرِّ لِسَاني، وَمِن شَرِّ قَلبي، وَمِن شَرِّ منِيِّي.

اللّهم إنّي اسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك على، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

اللهم أهله علينا بالأمن السلام وأعنا فيه على كل عمل يرفع منزلتها في الآخرة وآتنا فيه من خير الدنيا ما يعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

أدعية عرفة

الحمد لله الذى لا يرجي إلّا فضله ولا رازق غيره الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.

لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير.

اللهم تقبل منا صالح أعمالنا وتجاوز عن ذنوبنا وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم.