رياض محرز يوافق على الإنتقال للأهلي السعودي

إقترب الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي من الإنتقال للصدروي السعودي عن طريق فريق أهلي جدة، خلال الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب نادي أهلي جدة السعودي في إتمام صفقات مدوية من خلال ضم نجوم أوروبا بعد عودته للدوري السعودي للمحترفين.

وبدأ مانشستر سيتي في تحديد موقفه من رحيل عدد من نجومه وعلى رأسهم الثنائي بيرناردو سيفا ورياض محرز.

وكشفت تقارير صحفية أن النجم الجزائري وافق علي العرض المقدم من قبل أهلي جدة لضمه لمدة 3 سنوات، ليكون لاعباً في صفوف الفريق السعودي، بداية من الموسم القادم.

وقال الصحفي السعودي الموثوق، خالد بن عبد العزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رياض محرز لاعباً للنادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات قادمة".

وتابع عبد العزيز في تغريدته: "تاريخ توقيع الاتفاقية بين النادي الأهلي والجزائري رياض محرز، كان يوم 6/22 من الشهر الحالي، بعقد بلغت قيمته 75 مليون يورو في الموسم الواحد، على أن يتم تقديم دفعة أولى 50 مليون، والباقي تسدد بنفس تاريخ الاتفاقية الموسم المقبل".

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان يضع عينه على البرتغالي بيرناردو سيلفا كما أكدت أن أهلي جدة مستعد لمنح رياض محرز راتب يصل إلى 50 مليون يورو حال موافقته على الرحيل عن مانشستر سيتي للانتقال إلى الدوري السعودي.

مسيرة رياض محرز مع مانشستر سيتي

وكان رياض محرز قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي قادما من ليستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 في صفقة بلغت قيمتها 70 مليون يورو.

ويمتد عقد رياض محرز مع مانشستر سيتي إلى نهاية شهر يونيو من عام 2025.

وخاض رياض محرز إجمالي 236 مباراة مع مانشستر سيتي، وتمكن خلالها من تسجيل 78 هدفًا بينما صنع 59 هدفًا.

ولعب الجناح الدولي الجزائري 47 مباراة مع مانشستر سيتي في موسم 2022-2023، وسجل خلالها 15 هدفًا بينما صنع 13 آخرين.

وتوج رياض محرز بالعديد من البطولات مع مانشستر سيتي أبرزها الدوري الإنجليزي بواقع 5 مرات ودوري أبطال أوروبا بواقع مرة واحدة.

وتمكن رياض محرز من التتويج بالثلاثية “دوري أبطال أوروبا - الدوري الإنجليزي - كأس الاتحاد الإنجليزي” مع مانشستر سيتي في موسم 2022-2023.