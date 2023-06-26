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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

اللواء محمود توفيق يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة عيد الأضحى

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكى ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

 

وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك

 

وجاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن أبعث لســـيادتكـــم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

 

تستقبل الأمة الإسلامية هذه المناسبة المباركة فى كل عام .. شاخصةً أبصارها نحو مشهد عطاء وتضحية الواثقين بنصر الله تعالى للمخلصين من عباده .. ونحن إذ نرجو أن تكون هذه القيم دافعاً لنا على مواصلة البذل والتكاتف لرفعة وطننا فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه .. لنبتهل للمولى جلت قدرته أن يجعله عيد أمن وخير يَعُم على شعبنا العظيم وعلى سائر الشعوب العربية والإسلامية.

 

"عاشت القوات المسلحة مهداً للبطولات وعريناً للأبطال وحفظ الله مصر واحةً للخير والأمان .. وكل عام وسيادتكم بخير".

 

وبعث اللواء محمود توفيق، أيضًا برقية تهنئة إلى الفريق أسامة عســكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

 

وجاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن أبعث لســـيادتكـــم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

 

"وتأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعاً على العمل والبذل بقلوب آمنة مطمئنة، وعزائم ماضية قوية ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد وإجتهد فى سبيل رفعة الوطن وعزته .. مبتهلين إليه جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا العربية والإسلامية حفظ الله مصر واحة للخير والأمان ، وكل عام وسيادتكم بخير".

 

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