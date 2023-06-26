وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يَسرنى أن أبعث لسيادتكم بخالص المشاعر وأصدق التمنيات.

"إننا إذ نحتفل بهذه المناسبة العطرة والتى نستقى منها المقاصد والأهداف السامية لقيم الفداء والتضحية والعطاء .. فإننا نتوجه للمولى جلت قدرته بخالص الدعاء أن يجعله عيداً مباركاً وأن يعيده على سيادتكم وعلى الأمة وقد تحقق لمصرنا الحبيبة الغالية كلما تصبوا إليه من تقدم وتنمية ورخاء وازدهار إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان، وكل عام وسيادتكم بخير".