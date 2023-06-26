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الإثنين 26 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الأضحى المبارك

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

 

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وجاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

 

تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعا لمزيد من التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية .. حتى نواجه التحديات وننتصر لإرادة هذا الشعب العظيم فى معارك البناء والنماء .. ونسعى لصالح مصرنا العزيزة الأبية وتحقيق التنمية والاستقرار لها وبناء مستقبل يليق بتاريخها وبتضحيات أبنائها.

 

حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها مزيداً من الرفعة والتقدم والازدهار وكل عــام وسيادتكــم بخــــير".

 

 

 

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