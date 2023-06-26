وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الأضحى المبارك

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء بها: "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعا لمزيد من التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية .. حتى نواجه التحديات وننتصر لإرادة هذا الشعب العظيم فى معارك البناء والنماء .. ونسعى لصالح مصرنا العزيزة الأبية وتحقيق التنمية والاستقرار لها وبناء مستقبل يليق بتاريخها وبتضحيات أبنائها.

حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها مزيداً من الرفعة والتقدم والازدهار وكل عــام وسيادتكــم بخــــير".