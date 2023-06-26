ضبط 7850 علبة سجائر مجهولة المصدر بمركز ههيا

شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة، حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقد تمكنت من تحرير المحضر رقم 9727 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على 190 علبة سجائر مجهولة المصدر معروضة للبيع داخل أحد المحلات بشارع الجمهورية دون الاعلان عن أسعار بيعها.

وتم تحرير المحضر رقم 9736 لسنة 2023 جنح ههيا وتم التحفظ على 7660 علبة سجائر أنواع مختلفة مجهولة المصدر داخل أحد المحال التجارية بشارع عمر بن عبد العزيز بمدينة ههيا، كما قامت الحملة بالمرور على المخابز، وتم تحرير 17 محضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات القانونية، وتحرير محضر جنح برقم 9732 لسنة 2023 ضد أحد أصحاب المخابز لتجميعه شيكارة دقيق بلدي مدعم لبيعها في السوق السوداء.