موعد صلاة عيد الأضحى 1444 في السعودية.. يوافق أول أيام عيد الأضحى 2023 في السعودية فلكيًا يوم الأربعاء المقبل 28 يونيو، حيث يستمر حتى يوم 1 يوليو، ويحصل المواطنين السعوديين على إجازة عيد الأضحى 2023 مدتها لا تقل عن 5 أيام متتالية، تبدأ من يوم وقفة عرفات 2023 وتستمر إجازة عيد الأضحى على مدار أربعة أيام.

موعد صلاة عيد الأضحى 1444 في السعودية

صلاة عيد الأضحى 2023 في مكة المكرمة 06:09 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في المدينة المنورة 06:07 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في جدة 06:11 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في الرياض 05:46 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في جازان 05:59 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في بريدة 05:48 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في نجران 05:56 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في أبها 06:02 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في سكاكا 05:58 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في حائل 05:55 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في بيشة 05:59 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في تبوك 06:20 صباحًا

المملكة العربية السعودية

وفي سياق آخر توفر المملكة العربية السعودية، أجواء آمنة ومطمئنة لقاصدي المشاعر المقدسة، وتقديم الخدمات للحجاج في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، للارتقاء بأداء الجهات بصورة متكاملة وتطوير أعمالها لتؤدي دورها المأمول من خلال تفعيل الخطط التشغيلية لدى الجهات للتيسير على الحجاج القادمين من مختلف دول العالم.

مخيمات الحجاج

كما رفعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية درجة الاستعداد في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم، ورصد أي مسببات للمخاطر في مخيمات الحجاج عبر تكثيف الجولات الميدانية، ومتابعة التزام مؤسسات الحج والطوافة بتعليمات وإرشادات السلامة داخل المخيمات.

الخطة العامة للطوارئ بالحج

وكشفت المديرية العامة عن جاهزية جميع المراكز الميدانية ووحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها على أكمل وجه، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر.