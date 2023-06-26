البسلة بـ 22 جنيهًا.. أسعار الخضراوات بالأسواق اليوم

تباينت أسعار الخضراوات، في الأسواق المحلية وسوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين 26 يونيو فى مصر، وفق لآخر تحديث للأسعار، حيث تراوح سعر الطماطم ما بين 2.5 إلى 4 جنيهات، والبطاطس من 4 إلى 5.5 جنيه، والبصل 9 إلى 12 جنيها بانخفاض 2 جنيه، الكوسة 8 إلى 12 جنيها بارتفاع 3 جنيهات، والجزر 2.5 إلى 6 جنيهات.

وسجل سعر الفاصوليا 12 إلى 16 جنيهات في أسواق الجملة، والباذنجان البلدى 6 إلى 9 جنيهات، والرومى 4 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6 إلى 9 جنيهات، الفلفل الرومى الصوب 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل البلدي 7 إلى 10 جنيهات، والفلفل الحامى 5 إلى 8 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الملوخية فى الجملة 4 إلى 8 جنيهات بانخفاض جنيه والخيار الصوب 7 إلى 9 جنيهات بتراجع 2 جنيه، والخيار البلدي 5 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر البامية 18 إلى 24 جنيها والبسلة 18 إلى 22 جنيها والسبانخ 7 إلى 10 جنيهات والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات.

هذه الأسعار تعبر فقط عن سوق الجملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن إلي الأسواق المختلفة، لذلك تختلف هذه الأسعار بين منطقة إلى أخرى بحسب مكاسب التجار.

أسعار الفاكهة اليوم

يتراوح سعر كيلو التفاح المصري بين 8 و15 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الموز المستورد بين 20 و40 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 5 و11 جنيها.

يتراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 9 و15 جنيها.

يتراوح سعر كيلو البرقوق السكري بين 10 و20 جنيها.

يتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 7 و13 جنيها.

قطاع الصناعات الغذائية المصري

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن قطاع الصناعات الغذائية المصري قد نجح في عام 2022 في احتلال المراكز العالمية التسعة الأولى في تصدير عدد 13 سلعة غذائية مصنعة، وفقًا لبيانات مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة UN-ITC.

وبلغت صادرات مصر من الأغذية المصنعة 4.1 مليار دولار في عام 2022 بنسبة 13% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

احتلت مصر المركز الأول عالميا في تصدير الفراولة المجمدة، والمركز الأول عالمياً في تصدير الباكينج بودر، والمركز الرابع عالميا في تصدير البصل المجفف، والمركز الرابع عالميا في تصدير البذور والاثمار الزيتية، والمركز الخامس عالميا في تصدير إستكوزا المياه العذبة، والمركز السادس عالمياً في تصدير الخمائر الحية، والمركز السابع عالمياً في تصدير الزيتون المخلل والمحفوظ، والمركز الثامن عالمياً في تصدير التمور، والمركز الثامن عالميا في تصدير الخضر والفاكهة المحفوظة بغير الخل، والمركز التاسع عالمياً في تصدير الجبن المطبوخ، والمركز التاسع عالمياً في تصدير الطماطم المحفوظة بغير الخل، والمركز التاسع عالمياً في تصدير الكاتشب، والمركز التاسع عالميا في تصدير المخاليط العطرية لصناعات المشروبات الغازية.