رسميًا .. برشلونة يعلن التعاقد مع جوندوجان

أعلن نادي برشلونة الإسباني صباح اليوم الأثنين رسميًا التعاقد مع الألماني إلكاي جوندوجان لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي .

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ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” إنهت إدارة النادي التعاقد مع جوندوجان لمدة موسمين حتي 30 يونيو 2025 مع إمكانية التجديد لموسم آخرحتى 30 يونيو 2026، مع شرط جزائي لفسخ التعاقد بمبلغ 400 مليون يورو.

موعد تقديم جوندوجان لوساءل الإعلام

وأضاف برشلونة في البيان الرسمي الصادر عنه اليوم : " أن سيتم تقديم جوندوجان بشكل رسمي في مؤتمر لوساءل الإعلام على ملعب الكامب نو .

كان جوندوجات قد اجتاز الفحص الطبي يوم الأربعاء الماضي في المانيا، وذلك قبل توقع عقود إنضمامه للفريق الكتالوني .

ونجح جوندوجان قائد مانشستر سيتي في تحقيق الثلاثية التاريخية مع فريق السماوي ، وذلك بتتويجه بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي بجانب بطولة كأس الاتحاد.

في سياق متصل يواصل برشلونة بحثه عن التعاقد مع لاعب وسط ملعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تأكد رحيل الإسباني سيرجيو بوسكيتس خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن برشلونة تواصل مع فولهام الإنجليزي خلال الفترة الماضية، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينها خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن البارسا يواجه منافسة شرسة مع وست هام، بعدما أصبح الأخير على أعتاب التعاقد مع بالينها، بعد اقتراب رحيل ديكلان رايس للجانرز "اَرسنال" أو مانشستر سيتي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وشددت "ديلي ميل" أن فولهام وضع 90 مليون جنيه إسترليني كقيمة مالية من أجل رحيل لاعب الوسط خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضحت أن هذا المبلغ كبير للغاية على خزينة برشلونة، والذي يعاني ماليًا، بعدما واجه صعوبات كبيرة في تسجيل لاعبيه في رابطة الدوري الإسباني.

وأشارت إلى أن الجانب المادي يعد العقبة الأبرز أمام تعاقد البارسا مع اللاعب، بعدما علمت إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا، أن اللاعب يتبقى في عقده مع فولهام 4 سنوات، بعدما انتقل للفريق قادمًا من سبورتنج لشبونة مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.وشهد الموسم الماضي تألق لافت للنظر للاعب صاحب الـ 27 عامًا مع فولهام، ويرغب برشلون في أن يكون بديل مميز لرحيل نجم الوسط بوسكيتس.