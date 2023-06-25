برشلونة يحدد بديل بوسكيتس

يواصل برشلونة بحثه عن التعاقد مع لاعب وسط ملعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تأكد رحيل الإسباني سيرجيو بوسكيتس خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن برشلونة تواصل مع فولهام الإنجليزي خلال الفترة الماضية، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينها خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

البرتغالي جواو بالينها

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن البارسا يواجه منافسة شرسة مع وست هام، بعدما أصبح الأخير على أعتاب التعاقد مع بالينها، بعد اقتراب رحيل ديكلان رايس للجانرز "اَرسنال" أو مانشستر سيتي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وشددت "ديلي ميل" أن فولهام وضع 90 مليون جنيه إسترليني كقيمة مالية من أجل رحيل لاعب الوسط خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضحت أن هذا المبلغ كبير للغاية على خزينة برشلونة، والذي يعاني ماليًا، بعدما واجه صعوبات كبيرة في تسجيل لاعبيه في رابطة الدوري الإسباني.

وأشارت إلى أن الجانب المادي يعد العقبة الأبرز أمام تعاقد البارسا مع اللاعب، بعدما علمت إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا، أن اللاعب يتبقى في عقده مع فولهام 4 سنوات، بعدما انتقل للفريق قادمًا من سبورتنج لشبونة مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.وشهد الموسم الماضي تألق لافت للنظر للاعب صاحب الـ 27 عامًا مع فولهام، ويرغب برشلون في أن يكون بديل مميز لرحيل نجم الوسط بوسكيتس.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن سيرجيو بوسكيتس يقترب من الانتقال لإنتر ميامي الأمريكي، بعدما توصلت الإدارة مع اللاعب بشأن انضمامه للفريق بداية من الموسم الجديد.

وأشارت التقارير إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعد عاملًا حاسمًا في تسهيل المفاوضات بين بوسكيتس وإنتر ميامي، خاصة وأن اللاعب يرغب في مزاملة ميسي مرة أخري خلال الفترة المقبلة.

وكان ميسي قد رفض جميع العروض المقدمة له من قبل الهلال السعودي وبرشلون الإسباني وتجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الانتقال للدوري الأمريكي، بعد الموسمين القاسيين الذي قضاهما اللاعب داخل البي أس جي، بعدما صرح بذلك خلال الفترة الماضية.

ورفض ميسي الحصول على أكثر من مليار يورو مع الهلال السعودي، بعدما تقدمت إدارة الزعيم السعودي بعروض قوية ماليًا للتعاقد مع النجم الأرجنتيني خلال الموسم المقبل.