صراع إنجليزي وفرنسي لضم مصطفي محمد من نانت

دخل مصطفي محمد دائرة إهتمامات أكثر من فريق في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعدما قام نادي نانت الفرنسي بتفعيل عقد شراءه بشكل رسمي من جالتا سراي التركي بعدما سدد النادي الفرنسي مبلغ 5.7 مليون يورو، قيمة بند الشراء فى عقد الإعارة.

وقضي مصطفي محمد موسم واحد مع نانت الفرنسي قدم فيه مستوي جيد، حيث تصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بعد مشاركتهم كبدلاء في موسم 2022-2023 برصيد 5 أهداف.

ليل الفرني وشيفيلد يونايتد الإنجليزي أبرز المهتمين لضم مصطفي محمد

ذكرت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أن المهاجم المصري صاحب الـ 26 مباراة دولية و 7 أهداف مع الفراعنة، يدخل ضمن إهتمامات ناديى ليل وشيفيلد يونايتد، من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

حيث يسعي فريق ليل الفرنسي، مهتم بالتعاقد مع مصطفى، لرغبته في تدعيم خط الهجوم.

بينما يسعي نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، والصاعد حديثًا للدوري الممتاز، في التعاقد مع مهاجم منتخب مصر لتدعيم الهجوم.

رقم مميز لمصطفى محمد في اول موسامه بالدوري الفرنسي

كشف الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على رقم مميز للدولي المصري خلال الموسم المنتهي مع نانت، حيث أعلن تصدره قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بعد مشاركتهم كبدلاء في موسم 2022-2023 برصيد 5 أهداف.

وشارك مصطفى محمد في 51 مباراة مع نانت في الموسم المنصرم سجل خلالهم 11 هدفًا وصنع خمسة آخرين مع نانت الفرنسي.

كما حصل مصطفى محمد مع نانت على وصافة كأس فرنسا بعدما بلغ النهائي ضد تولوز، وأنهى نانت الموسم الماضي من الدوري الفرنسي في المركز الـ16 بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

وأكد نانت بقاءه في الدوري الفرنسي بعد إنهاء الموسم الحالي في المركز الـ 16 برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أوكسير الذي هبط مع أجاكسيو وتروا وأنجيه.