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الإثنين 26 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الأهلي السعودي يقترب من ضم فيرمينو لمدة ثلاث سنوات

فيرمينو
فيرمينو

قدمت إدارة نادي أهلي جدة عرضًا رسميًا للتعاقد مع البرازيلي  روبرتو فيرمينو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم  بنادي لفيربول السابق وذلك لتدعيم صفوف الراقي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

 

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وكتب فابرزيو رومانو الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات أن نادي أهلي جدة قدمًا عرضًا لضم فيرمينو بعقد لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2026  وينتظر الراقي الحصول على موافقة اللاعب.

وأضاف رومانو  أن إدارة نادي أهلي جدة تأمل في الحصول على موافقة النجم البرازيلي على  العرضمن أجل خضوع فيرمينو للفحوصات الطبية خلال هذا الأسبوع ما بين الأربعاء وحتى الجمعة المقبلين.

وكان ليفربول أعلن رحيل فيرمينو بنهاية الموسم الماضي وذلك بعد قضاء 8 سنوات في صفوف الريدز .

وأنضم فرمينو صاحب الـ 31عامًا إلى صفوف ليفربول موسم 2015 قادمًا من نادي هوفنهايم الألماني، لمدة خمس سنوات، مقابل حوالي 29 مليون جنيه إسترليني.

 تستهدف العديد من الأندية في الدوري السعودي للمحترفين التعاقد مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو نجم خط هجوم ليفربول الإنجليزي في الصيف المقبل.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة عن رغبة الهلال واتحاد جدة والنصر في التعاقد مع عدد من نجوم كرة القدم الأوروبية على غرار انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو للدوري السعودي من بوابة العامي.

وكشف فلوريان بلاتنبيرغ الصحفي في شبكة سكاي ألمانيا عن موقف روبرتو فيرمينو من الانتقال إلى الدوري السعودي في الصيف المقبل.

في سياق متصل ارتبط اسم  السنغالي إدوارد ميندي بالانضمام للأهلي السعودية خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي في ظل دعم الفريق عند وصولة  الفريق لدوري الأضواء مرة أخري .

كشف الصحفي البريطاني  الموثق  بالسوق الانتقالات العالمية بسكاي سبورت ، تفاصيل  صفقة إدوارد ميندي لأهلي جدة السعودي .

ونشر فابريزيو رومانو عبر حسابة الرسمي  على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"  قائلا :" فهم توصل تشيلسي إلى اتفاق شفهي كامل مع الأهلي السعودي لبيع إدوارد ميندي".

وافق مندي على الشروط الشخصية مع الأهلي في صفقة مدتها ثلاث سنوات ، كما كشف الأسبوع الماضي.

يجب فحص العقود ، ثم توقيعها إذا سارت الأمور على النحو المخطط له.

 

 

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