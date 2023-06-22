الأهلي السعودي يزاحم كبار المملكة فى الميركاتو

الأهلي السعودي، يسعى الأهلى السعودي لإبرام صفقات نارية عدة، عقب تأهله لدوري المحترفين، بعد أن قضى موسمًا واحدًا في دوري "يلو" للدرجة الأولى ليزاحم الكبار لاعتلاء منصات التتويج فى الموسم المقبل بالدوري السعودي.

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الأهلي السعودي يستهدف نجم أرسنال:



وكشف الصحفي الإيطالي "فابريزو رومانو"، ان الغانى توماس بارتي لاعب الوسط الميداني بنادى أرسنال تلقى عرضًا مغريًا شفهيًا من خلال أحد الوكلاء من نادي يوفنتوس الإيطالي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي عرض رسمي، حتى الآن من السيدة العجوز.

ووضح:" أن نادى أرسنال سيسمح لبارتي بالرحيل وإعطاءه الضوء الأخضر حال تلقيه عرضًا رسميًا من يوفينتوس أو أى ناد آخر".

وتتصارع بعض الأندية السعودية فى الحصول على خدمات توماس بارتي لاعب الوسط بفريق أرسنال الإنجليزي، ودفع 40 مليون يورو.

وينتهى عقد الغاني توماس بارتي مع أرسنال الإنجليزي عام 2025.

وكشفت إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية الأسبوع الماضي إلى تلقي محرز البالغ عمره 32 عامًا عرضًا من الأهلي السعودي.

وأكد النجم الجزائري عدم نيته اتخاذ القرار في الوقت الراهن مع تبقي عامين في عقده مع بطل الدوري الإنجليزي.

وقال محرز قبل إقلاع طائرة المنتخب الجزائري إلى الكاميرون اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة أوغندا غدًا ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024 في ساحل العاج: “يتبقى عامان على نهاية عقدي مع مانشستر سيتي، حتى الآن لا يوجد شيء وسأركز على مستقبلي في الفترة الممتدة بين أغسطس وديسمبر المقبلين”.

وأضاف: "حاليًا، سأركز على مواجهتي أوغندا وتونس مع المنتخب الوطني بعدها سأحصل على إجازة، وسنرى ما سيحدث مستقبلًا".

تصريحات محمد الشناوي عن حقيقة العرض السعودي:

وأكد محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، أن نادي النصر السعودي تفاوض معه لضمه مرتين الأولى في بداية الموسم والثانية في شهر يناير الماضي.

وقال محمد الشناوي عبر قناة أبو ظبي الرياضية إنه تلقى العرض الأخير قبل لقاء الزمالك بـ 4 أيام في الدوري المصري.

وأوضح: “إدارة النصر كانت متعجلة في إتمام الصفقة لأن الفريق كان مرتبطًا بمباراة ضد الاتحاد في كأس الملك يوم 26 يناير الماضي”.

وأضاف: “أنا مرتبط بالأهلي ليس فقط بالعقود لكنني أحد أبنائه، ولن أرحل إلا من الباب الكبير بموافقة الإدارة”.

وواصل: “الاحتراف فكرة طبيعية لأي لاعب، والأهلي يضم حراس مرمى كبار مثل على لطفي ومصطفى شوبير، لكن كما قلت الرحيل قرار تحدده الإدارة، ووفقًا لمصلحة الفريق”.

وأكد أنه لن ينسى فضل النادي الأهلي الذي صنع اسمه وشهرته ونجوميته، مردفًا: “سبق أن فضلت العودة للأهلي على الانتقال للدوري البرتغالي في صيف 2016”.

وأهدر الأهلي المصري على حارسه محمد الشناوي فرصة مزاملة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

وكان محمد الشناوي تلقى عرضًا من جانب النصر السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، وهو نفس الميركاتو الذي انتقل فيه رونالدو إلى "العالمي" بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.