الاتفاق السعودي يقطع الطريق على الأهلي في صفقة يحيى عطية الله

قطع نادي الاتفاق السعودي الطريق على الأهلي المصري في صفقة النجم الدولي المغربي يحيى عطية الله، وذلك للتعاقد معه ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال تقارير صحفية سعودية اليوم الثلاثاء أن نادي الاتفاق يُطالب اللاعب "يحيى عطية الله" الظهير الأيسر لنادي الوداد الرياضي بحسم موقفه من العرض الذي تقدم به النادي للتعاقد معه.

وتشهد الأيام الحالية صراعًا بين عدد من الأندية للتعاقد مع الظهور الأيسر عطية الله بعد المستوى الكبير الذي قدمه خلال الفترة الماضية، والمساهمة بدور كبير في وصول الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود والقناة الناقلة

ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا في مباراة العودة، والفوز الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.