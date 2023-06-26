انطلاق دورة التدريب المهني على"التسويق الالكتروني" في سوهاج

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، "المقابلات الشخصية " للمتقدمين في دورات التسويق الالكتروني، على مدار ثلاثة أيام، وبلغ عدد المتقدمين علي الموقع الإلكتروني أكثر من 600 من الشباب والفتيات بسوهاج ، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP وبالتنسيق مع الادارة المركزية للتدريب المهني والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة .

وأوضح الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية العمل بسوهاج، إجراء اختبار لتحديد المتميزين الذين اجتازوا الاختبار لعقد مقابلة شخصية بمركز التدريب المهني بسوهاج عن طريق لجنة مكونة من : محمد محيي منسق برنامج الأغذية العالمي بسوهاج ، وعلاء أبوطالب مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية ، وأحمد زيدان مدير مركز تدريب الكوثر ، وأحمد يمني مدير مركز تدريب سوهاج .

التدريب المهني

وأشار مدير المديرية، إلى أن المقابلات تضمنت العديد من الأسئلة عن المهارات المطلوبة في التسويق الإلكتروني وتعريفه وأهميته وكيفية الاستفادة من التسويق الالكتروني في سوق العمل ودور التسويق الالكتروني توفير النفقات واستهداف شرائح كبيرة من العملاء لزيادة معدلات البيع، مضيفاً أنه هناك إقبال علي مثل هذه النوعية من التدريبات لافتا النظر إلي وجود عدد كبير من الإناث تقدموا للتدريب .

الجدير بالذكر أن التدريب يبدأ خلال شهر يونيو الجاري و لمدة شهر ،يتضمن التدريب الفني المتخصص فى التسويق الالكتروني وزيادة مهارات المتدربين وربطهم بالتطورات الحديثة في التسويق لتمكينهم من فتح مشروعات خاصة بهم ومساعدتهم في توفير فرص عمل لائقة .

كما يتضمن التدريب جرعات تثقيفية في قانون العمل 12 لسنة 2003 منها حقوق وواجبات العمال والسلامة والصحة المهنية وحقوق المرأة وذلك في مركز التدريب المهني بسوهاج والمجهز بأحدث أجهزة الحاسب الآلي والإنترنت وشاشات العرض المتطورة.