وفاة نجار مسلح في إنقلاب سيارتين بترعة بني وشاح بالمراغة

شهد نجع يونس دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي وانقلابهما بترعة بني وشاح دائرة المركز نتج عنه وفاة نجار مسلح في الثامنة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز جهينة وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب سيارتين بترعة ومتوفـي بناحية نجع يونس / دائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة "عبد الرحمن . ا . ع" 18 سنة نجار مسلح ويقيم دائرة مركز جهينة إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة ملاكي قيادة "ثابت . ع . ن . م" 58 سنة سائق ويقيم دائرة مركز جهينة مما أدي لسقوط السيارتين بترعة بني وشاح المجاورة للطريق .

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي .

وبسؤال قائد السيارة الثانية ونجل عمومة المتوفي "رشدي . م . ع . م" 39 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .