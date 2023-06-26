محافظ جنوب سيناء يلتقي العمالة المؤقتة بمدينة الطور

في إطار حرص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، علي لقاء عمال النظافة ( عمال السركي) وخاصة في المناسبات المختلفة علي مدار العام لمكافأتهم والتعرف علي مشكلاتهم وتحفيزهم، التقى محافظ جنوب سيناء بعمال السركي ( العمالة المؤقتة) بمقر ديوان عام المحافظة بطور سيناء، في إطار اللقاءات المتعددة بهم لدعمهم وتحفيزهم.



وأثنى المحافظ علي الدور الذي يقومون به وعملهم الجاد.



وقام المحافظ بتسليمهم كراتين مواد غذائية وبلح ولحوم ومبالغ مالية كمكافأة تحفيزية بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو، طالبا بذل المزيد من الجهود والحفاظ دائما علي المظهر اللائق المشرف أمام مواطني المحافظة وزائريها.



وذلك بحضور اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.