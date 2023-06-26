سعر الدولار اليوم الإثنين في محال الصرافة والبنوك

استقر سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الإثنين في البنوك المصرية والشركات المصرفية، قبل بدء إجازة البنوك، ليصل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي لـ 30.84 جنيهً للشراء، و30.94 جنيهً للبيع.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولارخلال بداية تعاملات اليوم الإثنين في البنوك المصرية والشركات المصرفية وتاتي هذه الخدمة كخدمة سعرية تحرص عليها الوفد للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الاسعار في مصر، وجاءت الاسعار على النحو الأتي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

الدولار

استقر سعر الدولار، ليسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر للشراء 30.75 جنيهً، و30.85 جنيهً للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 26 يونيو 2023، ليسجل سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية للشراء 30.85 جنيهً، و30.95 جنيهً للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم الإثنين 26 يونيو 2023، مقابل الجنيه في البنوك منتصف تعاملات

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 26 يونيو 2023،، ليسجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة للشراء 30.85 جنيهً، و30.95 جنيهً للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 26 يونيو 2023، ليسجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان للشراء 30.85 جنيهً، و30.95 جنيهً للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 26 يونيو 2023، ليسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي للشراء 30.75 جنيهً، و30.85 جنيهً للبيع.

سعر الدولار اليوم المصرف المتحد

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 26 يونيو 2023، ليسجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد للشراء 30.85 جنيهًا، و30.95 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 26 يونيو 2023، ليسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي للشراء 30.85 جنيهًا، و30.95 جنيهًا للبيع.