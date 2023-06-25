إدارة النصر تستمع لنداء الجماهير وتتراجع عن التعاقد مع كاسترو

قررت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر التراجع عن التوقيع مع البرتغالي لويس كاسترو مدرب بوتافوجو البرازيلي لتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

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وينتهي عقد لويس كاسترو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافوجو البرازيلي بنهاية شهر ديسمبر المقبل 2023، وخاص تجربه تديبيه من قبل في الملاعب العربية من خلال فريق الدحيل القطري والتي كانت في عام 2021.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن قرار إدارة النصر بتراجع عن التعاقد مع كاسترو جاء استجابة لرغبة الجماهير الذي أبدى استياءه على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وأضافت الصحيفة أن إدارة العالمي بدأت في البحث بالسير الذاتية لاختيار أفضل مدرب لقيادة الأصفر العاصمي بالموسم القادم .

ترتيب النصر في دوري روشن السعودي

وأنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات الموسم المنقضي من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم 2022-2023 في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 67 نقطة.

في سياق متصل بات إنتقال حكيم زياش إلي الدوري السعودي على بعد لحظات لإتمام الصفقة رسميًا لصالح صفوف النصر السعودي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويسعي صندوق الإستثمار السعودي في الفترة المقبلة لضم أكبر عدد من نجوم أوروبا في ظل الخطة الموضوعة للإرتقاء بمستوي الدوري والكرة السعودية.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين أن المغربي حكيم زياش بات على أعتاب الإنتقال لفريق النصر السعودي بعدما توصل مسؤلي النادي لاتفاق نهائي مع نجم تشيلسي الإنجليزي.

وكشفت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة عن إقتراب رحيل حكيم زياش صاحب الـ 30 عاماً عن صفوف تشيلسي هذا الصيف وسط اهتمام كبير من قبل النصر السعودي بضمه لتعزيز خط الهجوم بجانب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وأشار فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن النصر السعودي قد توصل لاتفاق كامل مع حكيم زياش للانتقال إلى النادي.



ويستعد فريق النصر لخوض جولة آسيوية في اليابان خلال الفترة من 21 يونيو وحتى يوم 19 يوليو، وسيلعب فيها مواجهتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي يومي 25 و27.