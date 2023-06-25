مصر للطيران تتوقع نقل 10 ملايين راكب العام الجاري (فيديو)

قال الطيار محمد موسى، رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن مصر للطيران تعبر أول شركة أفريقية خرجت من أزمة كورونا"، متابعًا في عام 2022 نقلنا 9 مليون راكب.

معدلات التشغيل في عام 2022 خلال أزمة كورونا وصت إلى 83%

وأضاف رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للخطوط الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد: "وصلنا لمعدلات تشغيل في عام 2022 خلال أزمة كورونا إلى 83% من معدلات تشغيل عام 2019 في حين أن هناك العدد من الشركات التي أغلقت بسبب أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية".

وتابع: "من المتوقع نقل 10 مليون راكب خلال عام 2023"، موضحا: "مصر للطيران الشركة الوحيدة في العالم التي لم تستغن عن أي عمالة موجودة وكان التدريب مستمر خلال فترة جائحة كورونا".

وتقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وموجه إلى وزير الطيران، بشأن خروج شركة مصر للطيران من قائمة أفضل 10 شركات عربيًا وإفريقيًا.



وقالت «أنيس» في طلبها :«تواجه الشركة الوطنية(مصر للطيران) تحديات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، هي الأصعب منذ تاريخ إنشائها بدايةً من تداعيات جائحة كورونا والتي كبدت شركات الطيران حول العالم خسائر تقدر بـ 314 مليار دولار وفقًا لتقارير عالمية».

وأضافت: «لم يكن الحال أفضل بالنسبة لمصر للطيران، حيث تكبدت الشركة خسائر واسعة بعد أن شهدت حركة السفر عليها هبوطًا بنسبة 66 %».

وأشارت إلى تكبد مصر للطيران خسائر تقدر بنحو 30 مليارات جنيه منذ بداية أزمة كورونا في مارس الماضى وحتى نهاية عام 2022، كما تراوحت الخسائر الشهرية للشركة ما بين 700 و800 ألف دولار.

وتابعت: «غير أن ما نحتاج أن نتوقف أمامه أن ما شهدته شركة مصر للطيران، من تحديات تكاد تكون مشابهة لنفس التحديات التي تواجه شركات الطيران العربية والإفريقية ومع ذالك، نجد أن شركتنا الوطنية خرجت من قائمة أفضل 100 شركة عالميًا وفقًا لتصنيف «sky trax»، حيث جاءت 11 شركة عربية من بينها 4 من الإمارات، تصدرت القائمة «طيران القطرية- طيران الإمارات- طيران الاتحاد- السعودية- العُمانية- الخليج- الكويتية»،

ولفتت إلى أن تصنيف skytrax من أهم التصنيفات المعنية بصناعة النقل الجوي، حيث تعد جودة الخدمات من أهم المعايير التي يستند عليها. و قالت: «على مستوى شركات الطيران الإفريقية، نجد أن شركة «مصر للطيران» تراجعت كثيرًا بعد أن تذيلت القائمة، بعد أن تصدرتها الشركة الإثيوبية.

وأكدت على أن مصر للطيران كانت في وقتٍ من الأوقات من الشركات الرائدة عالميًا، وقد أصبحت عند تأسيسها عام 1932 سابع شركة طيران ناقلة على مستوى العالم، كما شددت على أن الشركة في حاجة ماسة لكي تسترد ريادتها عربيًا وإفريقيًا وعالميًا.



