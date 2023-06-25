مصر للطيران تسير 300 رحلة داخلية لمدن الجذب السياحي خلال عيد الأضحى

أنهت شركة مصر للطيران الناقل الوطني استعداداتها لأجازة عيد الأضحى المبارك تزامناً مع فترة الأجازات الصيفية وذلك من خلال تكثيف رحلاتها إلى المطارات السياحية الداخلية لتلبية الزيادة التى تشهدها حركة السفر خلال هذه الفترة لنقل المصريين والسائحين الراغبين في قضاء الأعياد في مناطق الجذب السياحية المصرية.

رحلات مصر للطيران خلال عيد الأضحى

ومن المخطط أن تسير شركة مصر للطيران 78 رحلة إلى شرم الشيخ و 82 رحلة إلى الغردقة و 66 رحلة إلى الأقصر و 74 رحلة إلى أسوان ليبلغ إجمالي عدد الرحلات 300 رحلة خلال الفترة من 26 يونيو إلى 8 يوليو القادم.

جاء ذلك في إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى نحو الاستمرار في دعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية للاستمتاع بمعالم مصر السياحية وزيارة مقاصدها الأثرية.