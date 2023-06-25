راكان القصيمي يُشعل أزمة كروية مع جماهير الهلال بتدوينة مثيرة للجدل.. ولا كلمة قالها صح (شاهد)

أثار مُشجع النصر السعودي راكان القُصيمي، موجة جدل وسخرية واسعة بين مشجعي ناديه ونادي الهلال السعودي المنافس له، عقب كتابة تدوينة عن النادي عبر حسابه الشخصي على منصة التغريدات المُصغرة "تويتر".

مشجع النصر السعودي يشعل أزمة عل تويتر بين الجماهير: نادي النزاهة والمصداقية

نشر راكان القصيمي صورة تحمل شعار نادي النصر مدونًا عليها: "النصر .. مباديء راسخة .. قيم .. مصداقية .. استقلالية"، وأرفقها بتعليق: "نادي العز والفخر .. نادي القيم والمباديء .. نادي النزاهة والمصداقية"، الأمر الذي أثار سخرية مُشجعي نادي الهلال السعودي من رواد تويتر.

راكان القصيمي

تويتة راكان القصيمي

وسرعان ما انهالت التعليقات السلبية التي هاجمت تدوينة مشجع نادي النصر السعودي راكان القصيمي، ساخرين من النادي ووصفه له بالمصداقية وتعدد بطولاته، فكانت أبرزها: "اعرف فريق يشتري مشاهدات ورتويت وبطولات .. يبي يكسب رضاهم بعد ماكان داعم كبير للادارة مسلي وساحبين عليه .. نادي المصداقية وهو ما يدري كم بطولاته .. نادي المصداقية وهم يكذبون بعدد بطولاتهم .. ذا وش قصته اول مرة اشوف جمهور النصر والهلال متفقين يجلدون نفس الشخص".

هجوم جماهير نادي الهلال السعودي على مشجع نادي النصر السعودي

هجوم جماهير نادي الهلال السعودي على مشجع نادي النصر السعودي

هجوم جماهير نادي الهلال السعودي على مشجع نادي النصر السعودي

هجوم جماهير نادي الهلال السعودي على مشجع نادي النصر السعودي

هجوم جماهير نادي الهلال السعودي على مشجع نادي النصر السعودي

رواد تويتر يسخرون من مشجع النصر السعودي بعد تدوينته عن النادي: ولا كلمة قالها صح

كما علق آخرون ساخرين: "النزاهة في وادي وهالنادي في وادي .. يحبون المظلومية والبكبكة .. ولا كلمة قالها صح .. اكره الحمقى اللي ما يعرفون يتصرفون .. راحت عليك يا فتحية .. نادي موسم صفري".

هجوم جماهير نادي الهلال السعودي على مشجع نادي النصر السعودي

هجوم جماهير نادي الهلال السعودي على مشجع نادي النصر السعودي

هجوم جماهير نادي الهلال السعودي على مشجع نادي النصر السعودي

هجوم جماهير نادي الهلال السعودي على مشجع نادي النصر السعودي

هجوم جماهير نادي الهلال السعودي على مشجع نادي النصر السعودي

النصر السعودي ينهى صفقة الكرواتي بروزوفيتش

على صعيد آخر، كشفت تقارير صحفية، عن أن نادي النصر السعودي، حسم صفقة النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم وسط إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بعقد مع إنتر ميلان ينتهي في يونيو 2026 وسط إهتمام من جانب النصر السعودي بضمه هذا الصيف.

بروزوفيتش

وحسبما أفادت شبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية، توصل نادي النصر السعودي إلى إتفاق مع إنتر ميلان على ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في صفقة قيمتها 23 مليون يورو، مشيرة إلى أن النصر السعودي يجهز عقد مدته 3 سنوات للنجم الكرواتي مارسيلو برزوفيتش وراتب سنوي قيمته 20 مليون يورو، وبزيادة 8 مليون يورو عن راتبه السابق مع النيراتزوري.

وكان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قد توج بلقب كأس إيطاليا مع إنتر ميلان الموسم الماضي 2021-2022، بينما خسر بروزوفيتش لقب دوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان الموسم الماضي، بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي 0-1 في المباراة النهائية.