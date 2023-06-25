برنامج تأهيلي لاعبي الزمالك استعدادًا لمباراة غزل المحلة

وضع الكولومبي الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، برنامج تأهيلي خاص للاعبين استعدادًا لمباراة غزل المحلة في الجولة الـ32 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

كانت الفقرة كانت على التدريبات تأهيل بالكرة بدونها، وتم تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة، وتولى أعضاء الجهاز المعاون بالفريق الإشراف على هذه الفقرة ، وحرصوا على تدوين كافة التفاصيل بالفقرة ونقل التعليمات بشكل مستمر للاعبين.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، خوض المران الختامي غدا الاثنين في السادسة مساء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق عقب انتهاء مران الغد بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي استعدادا للقاء.

الزمالك

في سياق مٌتصل، أدى رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد صبحي، محمد نديم، السيد عطية ومحمد عز الدين "سيمو" مواليد 2003، تدريبات قوية على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وركز محمد عبد المنصف مدرب الحراس مع الرباعي على تنفيذ بعض الأمور الفنية الخاصة منها التسديد من مسافات و زوايا مختلفة بجانب أمور أخرى خاصة بمشاركة الحارس كلاعب بالفريق.

وحرص عبد المنصف على منح الحراس تعليمات متواصلة أثناء أداء الفقرة التدريبية، و مشاركتهم في التقسيمة الفنية.