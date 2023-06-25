شروط منح قلادة النيل وأبرز الشخصيات الحائزين عليها

"قلادة النيل"، هي جائزة يختص بها رئيس الجمهورية، وتهدى لرؤساء الدول ولأولياء العهود ولنواب الرؤساء، وتمنح أيضًا لمن يقدم خدمات جليلة للوطن أو للإنسانية، وهي المقام الأول بين الأوسمة المصرية.

جائزة قلادة النيل.. المقام الأول بين الأوسمة المصرية

وتصدر "قلادة النيل" محركات البحث، بعد أن قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكريم رئيس الوزراء الهندي بقلادة النيل، وهي أعلى وأهم الأوسمة في مصر، وقبل مودي هذا التكريم بكل فخر وعبّر عن شكره للحكومة والشعب المصري.

قلادة النيل

وكان قلد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، قلادة النيل، وهي أرفع الأوسمة المصرية، تعبيرًا عن عمق العلاقات التاريخيّة بين البلدين.



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ومنذ أقل من شهر، طالب الإعلامي إبراهيم عيسى، بتكريم الفنان عادل إمام بأرفع الأوسمة المصرية، وأنه يستحق قلادة النيل، والدولة تتناسى وتتجاهل الهرم الفني العظيم.

لمن تمنح قلادة النيل؟

قلادة النيل، مصنوعة من الذهب أو الفضة المذهبة، ويجوز إهداءها لرؤساء الدول ولأولياء العهود ولنواب الرؤساء، جائزة يختص بها رئيس الجمهورية.

وتُمنح قلادة النيل بحسب القانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧٢ المادة (٤)، يتم منحها أيضًا لمن يقدمون خدمات جليلة للوطن أو للإنسانية، وتعد قلادة النيل أرفع الأوسمة المصرية وأعظمها شأنًا وقدرًا.

قلادة النيل تحتل المقام الأول في الأوسمة المصرية، وهي أحد التكريم من قبل رئيس الجمهورية، ويوقع عليها بنفسه.

ولدور من يحصلوا على قلادة النيل، يكون لهم أداء التعظيم العسكري لهم عند وفاتهم.

مما تتكون قلادة النيل:

سلاسل ووحدات مربعة وزهرة لوتس صغيرة

تتكون قلادة النيل من سلسلة وتتعاقب فيها ثلاث وحدات مربعة الشكل، كل وحدة منهن محلاة بالميناء وبرموز فرعونية، وتتصل الوحدات مع بعضها بسلسلتين متوازيتين، يتوسط كل سلسلة منهم زهرة لوتس صغيرة، تتكرر الوحدات الثلاث على التوالي.

ثلاث وحدات مربعة تكون قلادة النيل:

ـ الأولى ترمز لحماية البلاد من الشرور

ـ الثانية ترمز للرخاء والسعادة التي يجلبها النيل

ـ الثالثة ترمز للخير والدوام

أشهر الحائزين على قلادة النيل

ـ يوسف منصور صديق، تاريخ المنح: ٣ ديسمبر عام ٢٠١٧ .

يوسف منصور صديق

ـ عبد المنعم أمين، تاريخ المنح: ٨ يونيو عام ٢٠١٤ .

ـ عدلي محمود محمود منصور.

عدلي منصور والرئيس السيسي

ـ خالد محمد أمين محي الدين، تاريخ المنح: ١٩ ديسمبر عام ٢٠١٣ .

ـ محمد نجيب، تاريخ المنح: ١٢ أغسطس عام ٢٠١٢ .

ـ محمد حسين طنطاوي سليمان، تاريخ المنح: ٢ أكتوبر عام ٢٠١٢ .

ـ سعد الدين محمد الحسيني الشاذلي، تاريخ المنح: ٢ اكتوبر عام ٢٠١٢ .

ـ محمد أنور السادات، تاريخ المنح: ٢ اكتوبر عام ٢٠١٢ .

ـ مجدي حبيب يعقوب، تاريخ المنح: ٦ يناير عام ٢٠١١.

مجدي يعقوب والرئيس الراحل محمد حسني مبارك

ـ محمد مصطفى البرادعي، تاريخ المنح: ٢٦ يناير عام ٢٠٠٦ .

ـ أحمد حسن زويل، تاريخ المنح: ١٣ ديسمبر عام ١٩٩٩.

ـ نجيب محفوظ، تاريخ المنح: ٦ نوفمبر عام ١٩٨٨ .

ــ محمد حسني مبارك، تاريخ المنح: ٦ يونيو عام ١٩٨٣ .

ــ محمد عبده خير الله، تاريخ المنح: ٣٠ مارس عام ١٩٨١ .

ـ محمد طلعت حرب باشا، تاريخ المنح: ٢٥ سبتمبر عام ١٩٨٠.

ـ حسين توفيق الحكيم، تاريخ المنح: ٥ أغسطس عام ١٩٧٩.

ـ محمود فوزي، تاريخ المنح: ٢٣ اكتوبر عام ١٩٧٤.

ــ طه حسين، تاريخ المنح: ١٨ ديسمبر عام ١٩٦٥ .