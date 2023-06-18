أفضل 5 نباتات تُسكن الآلم بدلًا عن الأدوية .. بينها النعناع

أكد الأطباء أن هناك نباتات وأعشاب التي تستخدم منذ القدم في علاج الأمراض وتخفيف الألم، بدلاً من الأدوية، ولكن يجب ان نعلم أن الألم هو علامة تشير إلى وجود مشكلات معينة في الجسم، مشيرين إلى أنه قبل تناول العقاقير الكيميائية، من الأفضل استخدام الأدوية التي تهدينا إياها الطبيعة.

نباتات مسكنة للألم بدلًا من الأدوية

ووفقًا لما ذكره موقع "فيستي. رو"، إليك قائمة نباتات وأعشاب تخفف الألم بدلاً من الأدوية..

نباتات مسكنة للألم بدلًا من الأدوية

1- اللاوند (الخزام)

نبات اللاوند مطهر طبيعي ويخفف الإجهاد، ويساعد على تطبيع مستوى ضغط الدم، وتخفيف الألم، بالإضافة إلى زيوت الخزام الطيارة التي تُحسن تدفق الدم إلى الدماغ وتخفف التشنجات وتحسن عمليات التمثيل الغذائي، كما يمكن استخدامها في فرك منطقة الصدغ وعمل كمادات (رفادات) باردة.

2- الكركم

الكركم يُبطئ نمو الأورام الخبيثة ويساعد على لأم الجروح وعلاج الحروق وينظف الكبد من السموم وله خصائص مضادة للالتهابات لاحتوائه على مادة الكركومين النشطة بيولوجيا والمضادة للالتهابات.

3- الفلفل الحار

يحتوى هذا الفلفل على مادة الكابسيسين التي لها تأثير مسكن قوي، حيث تؤثر في مصدر الألم في الدماغ وتساعد على كبحه.

4- القرنفل

بالإضافة إلى رائحته الطيبة له خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، أي أنه دواء طبيعي ليس له أي آثار جانبية.

5- النعناع

للنعناع خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة، تساعد على تخفيف الألم، وليس صدفة اعتبار النعناع عشبا أنثوياً، وأثبتت دراسات سريرية عديدة أن استخدام منقوع النعناع في الشاي أو الماء يساعد على تخفيف التشنجات أثناء الدورة الشهرية، كما يساعد في حالة آلام الأمعاء، ويؤثر إيجابيا في الحالة العامة بفضل احتوائه على الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تحسن عمليات التمثيل الغذائي في الجسم.