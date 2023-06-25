زيت الأرجان يساعد على إصلاح شعرك.. أهم فوائده الصحية

زيت الأرجان أو كما يعرف باسم "الذهب السائل"، وهو مصنوع من الحبوب الطازجة لثمار شجرة الأرجان في المغرب، استخدم زيت الأرجان النقي لعدة قرون في الطهي وكعلاج منزلي للصحة والجمال ، بما في ذلك تساقط الشعر، واليوم يمكن العثور عليها في عدد من منتجات العناية بالشعر والبشرة.

وثبت أن زيت الأرجان يوفر العديد من الفوائد الصحية عند تطبيقه على الجلد والعديد من هذه الفوائد تمتد إلى الشعر.

1- الحفاظ على رطوبة الشعر

تتطلب المحافظة على الشعر عناية ورعاية منتظمة لمنع مشاكل الشعر مثل تساقط الشع بالإضافة إلى ذلك ، ليس قلة من الناس الذين يتوقون إلى الشعر المرن.

إذا كانت هناك مشاكل في الشعر فمن المؤكد أن زيت الأرجان يمكن أن يساعدك حيث يستخدم على نطاق واسع كمرطب للبشرة والشعر لاحتوائه على الأحماض الدهنية وخاصة حمض الأوليك وحمض اللينوليك ثبت أن هذا الزيت يعمل على تليين شريط الشعر ويساعد في الحفاظ على رطوبة الشعر.

2- يساعد على العناية بفروة الرأس

العناية بصحة فروة الرأس لا تقل أهمية عن العناية بصحة الجلد، ولتكون قادرًا على الحصول على شعر صحي ولامع ، يجب ألا تعتني بالشعر فحسب ، بل يجب أن تهتم أيضًا بفروة الرأس، نظرًا لأن فروة الرأس هي المكان الذي تلتصق فيه جذور الشعر ، يجب أن توفر الرعاية المناسبة لفروة الرأس.

يمكن للمرء القيام بذلك عن طريق غسل الشعر بالشامبو بانتظام ، أو باستخدام المقشر لإزالة الجلد الميت ، أو باستخدام زيت الأرجان بالإضافة إلى الترطيب ، فإن زيت الأرجان قادر أيضًا على التغلب على الالتهابات وتسريع التئام الجروح على فروة الرأس، حيث يعمل فيتامين هـ ، والبوليفينول ، والكاروتين ، والأحماض الدهنية ، والزانتوفيل في زيت الأرجان كمضادات للأكسدة تعمل على حماية الجلد ، وتثبيط عملية الالتهاب ، وتسريع التئام الجروح في فروة الرأس.

3- منع الضرر الناتج عن العلاج والتلوين

يمكن أن يكون تلوين الشعر ممتعًا في البداية ، ولكن من خلال القيام بذلك كثيرًا ، ستتعرضين لأضرار مختلفة للشعر، وللأحماض الدهنية الموجودة في زيت الأرجان تأثير وقائي يمكن أن يساعد في منع التلف الناتج عن العناية بالشعر مثل الغسيل وتصفيف الشعر.

الأحماض التي ذكرناها سابقًا مثل حمض الأوليك واللينوليك والبالمتيك ستعمل معًا لإنشاء طبقة واقية ، مما يمنع الشعر من التلف أثناء تصفيفه، وثبت أيضًا أن هذا الزيت يقلل من تكوين الأطراف المتفرعة ، لذلك يمكنه إنتاج شعر أكثر كثافة وصحة.

تم إثبات هذه الحقيقة من قبل من خلال دراسة أجريت في عام 2013 مما أدى إلى أن زيت الأرجان يمكن أن يقلل بالفعل من الضرر الذي يلحق بالشعر أثناء وبعد تلوين الشعر.

4- حماية الشعر من أضرار الأشعة فوق البنفسجية

يمكن لأشعة الشمس أن تلحق الضرر بشعرك، ويمكن أن يؤدي التعرض لوقت طويل جدًا في ضوء الشمس المباشر دون حماية إلى تغير لون شعرك مع إتلافه في النهاية.

عادة عندما تريد الخروج من المنزل، يركز المرء فقط على حماية الجلد باستخدام واقي الشمس ، ولكن غالبًا ما يتم إهمال الشعر، وفي الواقع ، يمكن أن يسبب التعرض لأشعة الشمس شعرًا جافًا وخشنًا وباهتًا وحتى تساقطه.

لذلك يحتاج الشعر إلى الكثير من الإصلاح والترطيب لاستعادة حالته الطبيعية ولكن في حالة تلف الشعر ، فحاول معالجته باستخدام منتجات كيميائية ، فهذا يزيد الحالة سوءًا. لهذا السبب ، يوصى دائمًا باستخدام المكونات الطبيعية مثل زيت الأرجان.