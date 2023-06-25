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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

ضبط المتهمين بقتل شاب في قنا

بوابة الوفد الإلكترونية

نجحت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط شخصين بتهمة قتل شاب بعزبة الهيشة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة.

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السجن لمتهمين قتلوا شابا وشرعوا في قتل والده بالشرقية

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة شاب بعزبة الهيشة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، في ظروف غامضة بالقرب من تروسكيل وتمكنت الأجهزة الأمنية بعد التكثيف من جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين. 

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات وضبط المتهمين في الواقعة.

بينما، تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية اخطارا بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية الحمادين أم عثمان التابعة لمركز أبوكبير بسبب خلافات الجيرة ما أسفر عن وفاة "وليد.ص.ع" 23 عاما بعد ساعات قليلة من نقله لمستشفي الزقازيق الجامعي.

 

وبانتقال قوة من ضباط القسم إلى محل الواقعة وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين شقيق المجني عليه وجيرانهم إلا أن المجني عليه تدخل لمحاولة فضها ولكن قام احد طرفي المشاجرة، ويدعي"أحمد.م.م"21 عاما “ترزي” مقيم بذات القرية بتسديد عدة طعنات له بانحاء متفرقة من الجسد فيما قام والداه بالاعتداء على والد المجني عليه وإصابته بجروح بالغة بالجسد.

وقررت النيابة العامة إحالة كل من: "أحمد.م.م.م. ر"21 سنة، “ترزي” ووالده محمد 61 عاما، مزارع، وزوجته “زينب.ع.أ.ع” 54  عاما "ربة منزل" مقيمين قرية الحمادين أم عثمان التابعة لمركز أبو كبيرإلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامهم بأنهم في يوم 26 يوليو من العام الماضي وبدائرة مركز شرطة أبو كبير قد قتلوا المجني عليه وليد صلاح الدين محمد عامر عمدا مع سبق الإصرار وشرعوا في قتل والده. 

 

تضمن أمرالإحالة أن المتهمين السابق ذكرهم قد بيتوا النية وعقدوا العزم على جريمتهم بسبب خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليهما وأعدوا لهذا الغرض أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص شوم ومقص وما أن ظفروا بالمجني عليهما حتى عاجل الأول المجني عليه القتيل بعدة طعنات استقرت بالبطن باستخدام المقص ثم سدد له المتهمان الثاني والثالثة عدة ضربات استقرت بأماكن متفرقة من جسده باستخدام الشوم - قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته وشرعوا في قتل والده “المجني عليه الثاني” على النحو المبين بالتحقيقات.

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