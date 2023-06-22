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الخميس 22 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مصر للطيران تسير اليوم  17 رحلة إلى جدة والمدينة

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام

تختتم اليوم الخميس مصر للطيران جسرها الجوى لنقل ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة، حيث تسير الشركة اليوم 17 رحلة جوية إلى كلٍ من جدة والمدينة، وبانتهاء رحلات اليوم تكون.

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 انتهت الشركة من مرحلة الذهاب والتى بدأت يوم 10 يونيو نقلت خلالها 35 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة علي متن 150 رحلة جوية بمعدل 78 رحلة جوية إلي جدة و 72 رحلة جوية إلي المدينة المنورة لنقل 11000 حاج من حجاج القرعة و 5300 حاج من حجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات و 8600 حاج من حجاج السياحة والأفراد و 10000 حاج من حجاج الترانزيت، بخلاف الجسر الجوي لنقل 7400 حاج من حجاج باماكو بدولة مالي و3000 حاج من الحجاج الفلسطنيين وذلك على متن 31 رحلة جوية.

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مصر للطيران تسير 13 رحلة جوية إلي الأراضي المقدسة

بعثة مصر للطيران

وستغادر اليوم بعثة مصر للطيران من الصالة الموسمية بمطار القاهرة إلى الأراضى المقدسة والتى تتضمن مختلف التخصصات لتكون في شرف خدمة الحجاج في مطاري جدة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة لتذليل كافة العقبات وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن من خلال تيسير إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن بسلام بعد الانتهاء من أداء المناسك. 

 

هذا ومن المقرر أن تبدأ مصر للطيران جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بإذن الله يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 وينتهى يوم الخميس 13 يوليو 2023.

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مصر للطيران تسير 18 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة

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