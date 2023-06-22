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الخميس 22 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مصر للطيران تتيح تأشيرة ترانزيت مجانية للسماح بدخول مصر لمدة 96 ساعة

مصر للطيران
مصر للطيران

 أعلنت مصر للطيران عن إمكانية الحصول على تأشيرة ترانزيت مجانية للدخول إلى جمهورية مصر العربية مدتها تبدأ من 8 ساعات إلى 96 ساعة ويمكن الحصول عليها عند الوصول إلى مطار القاهرة الدولى، على أن يتوجه الراكب إلى مكتب ترانزيت مصر للطيران بمطار القاهرة لاستيفاء استمارة البيانات التى بموجبها يتم الحصول على تأشيرة الوصول مجانًا من دون تحصيل أى رسوم مقابل تلك الخدمة.

 

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مصر للطيران تسير 13 رحلة جوية إلي الأراضي المقدسة

 تنشيط الحركة السياحية الوافدة:

 يأتي ذلك فى ضوء الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والتى تسعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

 وفى إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، نحو توفير أوجه الدعم والتسهيلات لزائري مصر، وذلك بما يعود بالنفع لصالح  قطاعى الطيران والسياحة وعلى الدولة المصرية.

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