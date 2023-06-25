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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

أمير الرياض يصلي الجنازة على روح الأميرة العنود بنت سعود بن هذلول

أمير الرياض يصلى
أمير الرياض يصلى على الأميرة العنود بنت سعود بن هذلول

أعلن الديوان الملكي السعودي، عن وفاة الأميرة العنود بنت سعود بن هذلول بن ثنيان.

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وأدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير الرياض في المملكة العربية السعودية، عقب صلاة العصر اليوم الأحد، صلاة الجنازة على الأميرة العنود بنت سعود بن هذلول بن ثنيان.

أمير الرياض يصلى على الأميرة العنود بنت سعود بن هذلول

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وأدى الصلاة عدد من الأمراء وجمع من المواطنين في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان: “انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس السبت صاحبة السمو الملكي الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود عن عمر يناهز الثالثة والثمانين عاماً، وسوف يصلى عليها اليوم الأحد، بمكة المكرمة بعد صلاة الظهر في الحرم المكي الشريف”.

 

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