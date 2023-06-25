مصطفى بكري يروي كواليس ثورة 30 يونيو.. فيديو

روى الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، كواليس ثورة 30 يونيو 2013 ضد جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال إن جموع الشعب تحركت دفاعًا عن الدولة وبهدف استعادة الوطن بعد عام من التخبط وسوء الإدارة من جماعة الإخوان التي سيطرت على حكم البلاد.

وأوضح أن جماعة الإخوان قدمت أسوأ مردود، وقضت على معظم مؤسسات الدولة الوطنية، بتدعيم أهل الثقة على أهل الخبرة، ما أدي للعديد من الأزمات التي عانى منها الشعب المصري خلال حكم الجماعة، حتى انتفض الشعب في 30 يونيو، وأدى ملحمة شعبية كونها الملايين من أبناء الشعب المصري بكل طوائفه من الكبار والشباب والسيدات الذين أثبتوا، أن الوطن هو الباقي والأهم.

وأضاف أن الجيش الوطني انحاز لمطالب الشعب وكان يدا بيد لاستعادة الوطن، وهذا دور الجيش كما عهدنا على مدار عقود منذ ثورة عرابي وصولا لـ ثورة 30 يونيو، دائمًا ما يقدم التضحيات وينحاز لمصلحة المواطن وتقديمها على كل الأولويات، بالإضافة بمواجهة الإرهاب والقضاء عليه في وقت قياس وبالتوزي مع المشروع التنموي.

السيسي أعاد بناء مؤسسات الدولة ووضعها على المسار الصحيح

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاع في وقت قريب إعادة بناء مؤسسات الدولة ووضعها على المسار الصحيح، وقدمت الدولة نموذجا مشرفا من العمل المجتمعي متمثل في مؤسسة حياة كريمة، التي تقدم الدعم المادي والمعنوي والبيئي للشعب المصري بقدر كبير من الجودة والتميز لاستعادة الهوية.

وأشار إلى أن الدولة تمضي للأمام بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جرى إطلاقه في 2016، مضيفًا: “حققنا نجاحات عديدة في مسار البناء والتنمية رغم الازمات التي تعرضنا لها وعلى رأسها جائحة كورونا التي تسببت في تراجع معدلات التنمية، ثم جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت لتراجع معدلات النمو الاقتصادي في معظم دول العالم الكبرى”.

وأكد أن مصر أمام تجربة رغم صغر عمرها لا انها حققت نتائج عظيمة غير متوقعة والدولة تسعى دائمًا للتواصل مع كل العالم لتخفيف أعباء الأزمات المتعاقبة والتي أثرت على اقتصاد كبرى دول العالم.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “TeN" اليوم الأحد.