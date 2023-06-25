سيناريوهات المنفى الاختياري لقائد فاجنر بعد غضب القيصر

مجموعة فاجنر العسكرية، والتي تمردت على القوات الروسية وخرجت عن طوع بوتين، وتسببت في تطور جديد للأزمة الروسية، لكن هذه المرة لن تكون الأزمة مع بلد آخر، لكن الحرب ستكون بين قواتين داخل موسكو العاصمة، الأمر الآن أصبح أكثر توترًا.

مصير قائد فاجنر بعد تمرده على بوتين

تتطور الأزمة، دفع الكثير من الخبراء الدبلوماسيين والأمنيين للتحرك والتفكير بشأن السيناريوهات المرتقبة لهذه المجموعة المسلحة والتي وصفها البعض، أنها مجموعة أو مرتزقة عسكرية، تمارس حرب الشوارع والعصابات بقدرة كبيرة، وتكونت في روسيا بأمر من بوتين.

وكان الوصف الأقرب إلى الأحداث الدائرة الآن، وقبل تراجع قوات فاجنر إلى الميادين الخاصة بهم، أنها فجرت قنبلة في وجه القيادات العسكرية في وزارة الدفاع الروسية، وخيّم الضباب على الأزمة الروسية مع فاجنر، ولا يرى أي قيادي عسكري روسي الأمر بأنهم سهلًا، وتسبب تمرد قوات فاجنر على القوات الروسية في ثغرة نفسية ومعنوية لدى القوات الروسية على الجبهة.

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السيناريو الأولى لقائد فاجنر والمحطات المقبلة

كان السيناريو الأفضل للجانب الروسي بعد توتر العلاقة بينهم وقوات فاجنر، هو مغادرة قائد فاجنر من روسيا، والذي يعني انتهاء التوتر والحرب التي توقعها البعض بين الجانبين في روسيا.

قوات فاجنر

أين يذهب قائد فاجنر بعد الرحيل من روسيا

التوقعات الأولى للمحطة الأولى التي يرغب يفغيني بريغوجن قائد مجموعة فاجنر العسكرية غير النظامية، في الذهاب إليها هي السودان.

السوادن السيناريو الأقرب لقائد مجموعة فاجنر

واحد من السيناريوهات التي من الممكن أن تكون لقائد فاجنر هو الذهاب إلى السودان، حيث إنه يمتلك نفوذ عسكري في أفريقيا تجاوز مهمة تقديم الخدمات العسكرية.

في السودان تمتلك مجموعة فاجنر نفوذًا كبيرًا مع مهمة تأمين مناطق وغالبية مناجم الذهب في السودان، وجاء ذلك وفقًا لتقارير إخبارية غربية.

مجموعة فاجنر

ـ أفريقيا الوسطى سيناريو لرحيل قائد فاجنر

وشهد العام 2018 وجود لعناصر فاجنر في افريقيا الوسطى، ووصل عدد القوات في هذا التوقيت لما يزيد عن 2000 عنصر عسكري، وتواجدهم في افريقيا الوسطى جاء تحت مسمى مدربون عسكريون للحرس الرئاسي والقوات المسلحة في البلاد.

ولفاجنر نفوذ كبير في أفريقيا الوسطى، بجانب التدريب العسكري للقوات هناك، تحمي فاجنر مناجم الذهب والألماس مقابل نسبة من العائد المحققة من هذه المناجم.

مالي سيناريو لمنفى قائد فاجنر

قوات فاجنر

تمتلك قوات فاجنر نفوذ كبير في مالي، ووصل عدد مقاتلي فاجنر في مالي 1000 بحسب ما أعلنه المجلس العسكري في مالي، والذي أكد على أنه تواجدهم جاء لأغراض التدريب.

بحسب تقارير إعلامية تحدثت فاجنر أن لها مصالح مالية في مالي، وتعد مالي الأفريقية والتي تعد رابع أكبر مصدر للذهب في أفريقيا، كما أنها تمتلك احتياطات من النفط والمنجنيز.

قوات فاجنر

ـ سوريا سيناريو أخر لقائد فاجنر:

عدد كبير لمقاتلي فاجنر داخل سوريا إلى جانب آلاف المقاتلين السوريين المجندين بصفوف فاجنر داخل البلاد وخارجها، وهو ما يمثل تهديد لسوريا بعد تمرد قائد "فاجنر" ضد الجيش الروسي.

وتوجد ضمن حقول نفط في البادية السورية، ولذلك من الممكن أن تكون سوريا هي السيناريو المرتقب لرحيل قائد فاجنر إليها.