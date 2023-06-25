قوات فاجنر تغادر أراضي مقاطعة ليبيتسك بعد تسوية تمردها

غادرت قوات فاجنر العسكرية أراضي مقاطعة ليبيتسك جنوب غربي روسيا، بعد تسوية تمرّدها، حسب ما أعلن حاكم المقاطعة، اليوم الأحد.



وجاء في بيان على "تلغرام": "غادرت وحدات شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة مقاطعة ليبيتسك، بعد أن توقفت فيها مؤخرا".

واستولت قوات من مجموعة "فاجنر" أمس السبت على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، بعد ادعاء يفغيني بريغوجين مؤسس المجموعة قصف القوات الروسية معسكرات "فاجنر"، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفدرالي الروسيان.

إنهاء التمرد ووقف التصعيد

وفي وقت لاحق، أجرى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو محادثات مع بريغوجين، خلصت إلى موافقة "فاجنر" على إنهاء التمرد ووقف التصعيد.

وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف كفّ البحث عن بريغوجين، وإتاحة مغادرته إلى بيلاروس الشقيقة بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

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