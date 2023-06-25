فاجنر تلقن بوتين درسًا قاسيًا

اعتبرت الرئاسة الأوكرانية أن رئيس مجموعة فاجنر يفغيني بريغوجين أذل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتمرده المجهض، وفق روسيا اليوم.

وقال مساعد الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك عبر تويتر "بريغوجين أذل بوتين الدولة وأظهر أنه لم يعد هناك احتكار للعنف".

كشف الكرملين، مصير المقاتلين المنتمين لمجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، بعد أحداث "التمرد المسلح".

وقال المتحدث باسم الكرملين: "مقاتلو فاغنر الذين لم يشاركوا في التمرد سيوقعون عقودًا مع وزارة الدفاع، ولن تتم مقاضاة المقاتلين الآخرين".

وأبرز أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الضامن لاتفاق التسوية الذي تم التوصل إليه بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وفيما يخص قائد "فاغنر"، يفغيني بريغوجن، فإنه سينتقل إلى بيلاروسيا.

وذكر الكرملين: "بريغوجن سينتقل إلى بيلاروسيا، كما سيتم إسقاط الجنائية ضده"، مضيفًا أنه لا "يعرف أين يوجد بريغوجن الآن".



