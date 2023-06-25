إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

شهد الطريق الزراعي عند قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط، حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي مما ادى لإصابة 8 أشخاص بجروح، وكسور متفرقة بانحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الإيمان لتلقي العلاج.

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تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مامور مركز شرطة أسيوط، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص واخري ملاكي علي الطريق الزراعي عند قرية المطيعة دائرة المركز.

وبالانتقال وسيارات الإسعاف والاجهزة التنفيذية وضباط المباحث تبين حادث التصادم بين سيارة ميكروباص و اخرى ملاكي ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص بجروح متفرقة بانحاء الجسم وتم نقلهم الي مستشفي الإيمان .

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة.

وفي سياق اخر، أصيب 13 شخصًا، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

بدأت الأحداث عندما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة البدرشين، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، ووجود مصابين.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا بإصابات مختلفة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وتحرر المحضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

بينما، قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "إسلام.ع" بتهمة وضع النار والسرقة في القضية المعروفة إعلاميًا بحرق مقر حزب غد الثورة بالسجن المشدد 10 سنوات.

وقضت المحكمة غيابيًا في 2015 بمعاقبة المتهم و5 آخرين هاربين، بالإعدام شنقًا، بعدما أفاد رد المفتى بأن أوراق القضية لم تظهر فيها شبهة تدرأ العقوبة التي تقرها المحكمة.

ووجهت أمر الإحالة إلى المتهمين أنهم بتاريخ 22 يناير لعام 2013، أشعلوا النيران عمدًا في مقر حزب غد الثورة، بأن سكبوا مواد محفزة على الاشتعال بالمبنى غير المأهول بالسكان، وأشعلوا النيران فيه، كما سرقوا منقولات من المبنى، وأضروا عمدًا بأموال الغير، واحتجزوا 3 من العاملين بالمكان، هم "شريف.ح" و"عبدالرحيم. م"، و"سعيد. م"، وقبضوا عليهم دون وجه حق؛ حتى لا يعوقوا تنفيذ مخططهم الإجرامي.

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