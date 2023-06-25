تشيلسي يضم نجم فياريال 8 مواسم

يقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي من الحصول على توقيع نجم فريق فياريال الإسباني، في صفقة قياسية خلال انتقالات شهر يونيو الجاري 2023.

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أكدت التقارير الإنجليزية اليوم الأحد أن تشيلسى حصل على توقيع اللاعب السنغالي نيكولاس جاكسون لاعب فريق فياريال الإسباني، في صفقة قياسية بعقد كبير.

نيكولاس جاكسون يجتاز الفحص الطبي:

اجتاز نيكولاس جاكسون الفحص الطبي تمهيدًا للانتقال لنادي تشيلسى بداية من الموسم المقبل، وذلك اليوم الأحد، بعد إجراء الفحص على يومين بداية من يوم أمس السبت.

ونجح تشيلسي في الاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل حول العقد على أن يكون الانتقال بعد دفع البلوز قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدرة بـ 35 مليون يورو لفريق الغواصات الصفراء.

عقد نيكولاس جاكسون مع تشيلسي:

من المقرر أن يوقع نيكولاس جاكسون على عقود الانتقال للبلوز لمدة 8 مواسم مقبلة، في عقد ينتهي بنهاية يونيو من عام 2031.

شارك النجم السنغالي نيكولاس جاكسون في الموسم الماضي مع فريق فياريال خلال 38 مباراة بجميع المسابقات، وتمكن خلالها من تسجيل 13 هدفًا كما تمكن من صناعة 5 أهداف أخرى.

صفقات تشيلسي في الميركاتو الصيفي:

وفي سياق آخر، سيكون اللاعب السنغالي هو أولى صفقات البلو في الميركاتو الصيفي الحالي بعد رحيل نجولو كانتي لنادي الاتحاد السعودي واقتراب رحيل كاليدو كوليبالي وكاي هافيرتز بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويعمل فريق نادي تشيلسى الإنجليزي على دعم صفوفه بعدد من العناصر المميزة داخل قارة أوروبا حتى يعود إلى المنافسة على البطولات المحلية والأوروبية، بعد غياب فترة عن البطولات.

بينما على الجانب الآخر، يمتلك تشيلسي قائمة جيدة من اللاعبين المطلوب التعاقد معهم في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، ومن بين الأسماء المتاحة للتعاقد المجاني هو اللاعب أدريان رابيو نجم وسط نادي يوفنتوس الإيطالي.

يستهدف نادي تشيلسى التعاقد مع لاعبين في مركز الهجوم ووسط الملعب لتعويض النقص في الفريق قبل بداية الموسم المقبل حيث منافسات الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس الاتحاد، في موسم سيكون محليًا بامتياز بعد تأكد الغياب عن المنافسات القارية.

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