اشرف صبحى يشيد بأداء شباب اليد ويحفز اللاعبين لـ الإنجاز العالمي

عبر تقنية الفيديو كونفرانس..

حرص الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على التواصل مع بعثة منتخب مصر الشباب لكرة اليد، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لحثهم على مواصلة تحقيق نتائج مميزه والفوز فى المباريات المقبلة.

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اشرف صبحى يحفز شباب اليد لتحقيق إنجاز عالمي

طالب اشرف صبحى لاعبي منتخب مصر الشباب لكرة اليد بالتأهل إلى الأدوار التالية، والمنافسة على لقب البطولة وتحقيقها.

وكان ذلك بعد تواصل اشرف صبحى مع محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وعمر صلاح أمين صندوق الاتحاد من أجل تحفيز اللاعبين في البطولة، واستكمال الانتصارات والنتائج الجيده,

يشارك منتخب مصر الشباب لكرة اليد في كأس العالم، والقامة بتنظيم مشترك في دولتي المانيا واليونان، وذلك خلال الفترة من يوم 19 لشهر يونيو الجاري وحتى يوم 3 من شهر يوليو المقبل 2023.

وأشاد اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بأداء اللاعبين القوى والذي يقدمه منتخب مصر الشباب لكرة اليد فى بطولة العالم، وعمل على تحفيز اللاعبين في مباراتهم اليوم مع منتخب صربيا.

من المقرر أن يلعب منتخب مصر الشباب مساء غدًا الاثنين في بطولة العالم مع نظيره منتخب ايسلندا، وأعرب اشرف صبحى عن ثقته فى إمكانيات لاعبى المنتخب الوطنى بتحقيق الانتصار على منافسهم، وقدرتهم على تحقيق إنجاز تاريخي جديد لكرة اليد المصرية فى بطولة العالم.

وأكد الوزير أن مصر لديها جيل واعد فى كرة اليد يكمل مسيرة النجاح والتفوق للرياضة المصرية فى كرة اليد، مؤكدًا دعمه الدائم للاتحاد وللاعبى المنتخبات فى المراحل العمرية المختلفة، وتحفيزهم الدائم على التطور بشكل مستمر، والحفاظ على مستواهم الفني.

أشار اشرف صبحى إلي دور وزارة الشباب والرياضة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تقف خلف كل الاتحادات الرياضة وخلف كل رياضي في الجمهورية، لأجل توسيع قاعدة المنافسة الرياضة، لافتًا إلى أن مصر نجحت في استعادة ريادتها مرة أخرى عربيًا وإفريقيا ودوليًا على المستوى الرياضي.

وكان منتخب مصر للشباب لكرة اليد قد تأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، بعدما تتصدر منتخبات المجموعة الثامنة بالفوز فى جميع مبارياته بعد تحقيق الفوز على منتخب اليونان بنتيجة 36 - 30 وذلك فى الجولة الثالثة والختامية بالمجموعة الثامنة.