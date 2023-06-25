عاجل
لجنه المسابقات تكشف  مواعيد دور الـ8 بكأس مصر
الأحد 25 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

رابيو يحسم موقفه من الدوري السعودي وسط إغراءات كبار أوروبا

أدريان رابيو لاعب
أدريان رابيو لاعب يوفنتوس

حسم النجم الفرنسي أدريان رابيو موقفه من الانتقال للدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل 2023-2024، بعدما تلقى اللاعب عروض عدة للرحيل عن يوفنتوس في انتقالات يونيو الجاري.

اقرأ أيضًا..

txt

تنافس سعودي على مهدي طارمي مهاجم بورتو البرتغالي

وتلقى أدريان رابيو عروض عدة من الدوري السعودي للرحيل في يونيو الجاري، وهو ما يشغل عقل صاحب الـ28 عامًا، والذي ينتهي تعاقده مع البيانكونيري بنهاية شهر يونيو الجاري.

لن تكلف صفقة أدريان رابيو فريقه الجديد سوى راتب اللاعب السنوي فقط، وهو ما يجعل اللاعب مطلب في عدد كبير من الأندية داخل أوروبا وخارجها.

عرض سعودي في منافسه مع يوفنتوس

وتلقى رابيو عرض سعودي في مقابل عرض بالتجديد مع نادي يوفنتوس لمدة موسمين مقبلين، وحتى الآن فإن موقف اللاعب من العروض السعودية المقدمة له هي بالرفض التام.

رفض أدريان رابيو العروض المقدمة له من الدوري السعودي، مؤكدًا أن عرض نادي يوفنتوس هو العرض الأفضل للاعب والوحيد أمامه حتى الآن الذي يمكن قبوله.

الأندية الأوروبية ترغب في ضم رابيو 

وتلقى اللاعب الفرنسي الدولي أدريان رابيو عروض عدة من الأندية الأوروبية في الميركاتو الصيفي الحالي لاختيار أحدها ما بين عرض التجديد ليوفنتوس أو اختيار أحد عروض أندية برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، والعرض المقدم من الدوري السعودي.

جميع الأندية المهتمة بالتعاقد مع رابيو ما هي إلا مجرد اهتمامات وأن اللاعب لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن للرحيل عن البيانكونيري، في انتقالات شهر يونيو الجاري.

صفقات عالمية في الدروري السعودي

txt

الهلال السعودي يشعل الميركاتو ويحسم صفقة نيمار

نجحت أندية الدوري السعودي في اقناع كريستيانو رونالدو بالانتقال لنادي النصر في يناير الماضي بالعام الجاري 2023، بينما استطاع نادي الاتحاد التعاقد مع كل من كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق والنجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب فريق تشيلسي.

وكانت آخر الصفقات حتى الآن هي بتعاقد الهلال مع روبين نونيز لاعب فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، في عقود وقع عليها لاعبي الأندية الأوروبية لمدة 3 مواسم مقبلة، وخلال الساعات القليلة المقبلة قد نشاهد إتمام صفقة حيم زياش لاعب تشيلسي وانتقاله لنادي النصر بشكل رسمي.

 

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا

مواد متعلقة

الأهلي يعلن تجديد عقد رامي ربيعة

أليو ديانج يتمسك بالرحيل عن الأهلي ويقترب من هذا الفريق

سيف فاروق جعفر يفاجئ الزمالك ويوقع لـ بيراميدز

الاهلى يحدد ثلاثي لتعويض رحيل حمدي فتحي

أوسوريو يحسم موقف ثلاثي الزمالك من الرحيل

بنزيما يغلق باب الشائعات حول خلافاته مع ريال مدريد
الجريدة الورقية