فوائد زيت شجرة الشاي.. يحارب الالتهابات الفطرية

زيت شجرة الشاي، المعروف أيضًا باسم زيت الميلاليوكا ، هو زيت أساسي يأتي من تبخير أوراق شجرة الشاي الأسترالية.

عند استخدامه موضعيًا ، يُعتقد أن زيت شجرة الشاي مضاد للبكتيريا. يشيع استخدام زيت شجرة الشاي لعلاج حب الشباب وقدم الرياضي والقمل وفطريات الأظافر ولدغ الحشرات.

يتوفر زيت شجرة الشاي كزيت وفي العديد من منتجات البشرة التي لا تستلزم وصفة طبية ، بما في ذلك الصابون والمستحضرات. ومع ذلك ، لا ينبغي أن يؤخذ زيت شجرة الشاي عن طريق الفم. إذا ابتلع ، يمكن أن يسبب أعراض خطيرة.

فوائد زيت شجرة الشاي:



1- يحمي فروة رأس

ثبت أن زيت شجرة الشاي مطهر رائع وفعال تمامًا لتنظيف فروة الرأس. كل ما عليك فعله هو خلط حوالي 10 إلى 15 قطرة من هذا الزيت في زجاجة شامبو سعة 8 أونصة ومزجها جيدًا. استخدمه بانتظام وستحصل على النتيجة ببطء.

2- يقلل من كمية الزيت

إذا كنت تخوض معركة صعبة مع الشعر الدهني ، فإن زيت شجرة الشاي هو الدرع المناسب لمحاربته. إنه في الأساس دواء قابض طبيعي وسيقلل من الكمية الزائدة من الزيت على فروة رأسك. كما أنه يقلص حجم المسام ويقلل تلقائيًا من كمية الزيت.



3- يحارب الالتهابات الفطرية

درع فارس لامع آخر لمن يعاني من مشكلة عدوى فطرية في فروة الرأس ، زيت شجرة الشاي سيتغلب عليه على الفور بفضل الخصائص المضادة للفطريات الموجودة في الزيت. قبل ذلك ، عليك تحضير وعاء زجاجي صغير وإضافة ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند وإضافة أربع قطرات من زيت شجرة الشاي قبل مزجها جيدًا.

اختر كرة قطنية وقم بتطبيق هذا الخليط على فروة رأسك في المناطق المصابة. ستحصل على أفضل نتيجة إذا قمت بذلك قبل حوالي ساعتين إلى أربع ساعات قبل غسل شعرك.

4- قاتل القمل

القمل من الكائنات التي نتمنى ألا يكون موجودًا ، خاصة في فروة الرأس. ولكن إذا كان حظك سيئًا ووجدتهم يعيشون معك ، فلا داعي للذعر. لأن زيت شجرة الشاي سيساعدك على التخلص منها جميعًا.

