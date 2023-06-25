الداخلية تكشف ملابسات واقعة سيدة الوراق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بشأن واقعة سيدة الوراق بعد تداول صور تزعم اختطافها طفلة.

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وكانت المتابعة الأمنية رصدت ما تم نشره على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق مدعوم بصور لسيدة وبرفقتها طفلة من حديثى الولادة يُشتبه فى أن تكون مخطوفة بمنطقة الوراق بالجيزة.

وبالفحص واستهداف المنطقة محل الشكوى، أمكن التوصل للسيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة الوراق أثناء استجدائها المارة وصحبتها طفلة تبلغ من العمر عامين، وتبين أنها نجلتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أمرت نيابة الجيزة باستدعاء شهود العيان في واقعة قتل شاب لشقيقه الأكبر وزوجته في الشارع ببولاق الدكرور للاستماع لأقوالهم.

وباشرت نيابة الجيزة التحقيق في واقعة قتل شاب لشقيقه وزوجة شقيقه في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وأمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن مشادة نشبت بين الشاب المتهم 36 سنة وشقيقه الأكبر ٥٥ سنة، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي سدد خلالها المتهم عدة طعنات بالسكين في جسد أخيه ثم طعن الزوجة التي طالبت الجيران بالتدخل لتلحق بزوجها وفر هاربا.

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى إشارة من أحد المستشفيات يفيد باستقباله عاملا وزوجته مصابين بطعنات متفرقة بالجسد، ولقيا مصرعهما خلال محاولات إسعافهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث الى المستشفي.

وبالفحص تبين العثور علي جثتي عامل وزوجته مصابين بعدة طعنات متفرقة بجسدهما، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وباجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليه الاول بسبب خلافات أسرية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

بينما، قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "س.ح.ع "عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الشابو والهيروين والحشيش بدائرة مركز دار السلام بسوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو والهيروين والحشيش وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد 25 من أكياس الشابو و 22 لفافة هيروين، وعدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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