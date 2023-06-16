العثور على جثمان شاب غرق في نهر النيل بقنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة للحماية المدنية بقنا، اليوم الجمعة، من انتشال جثة طالب إعدادي غرق منذ 4 أيام أثناء الاستحمام بمياه نهر النيل بجوار مرشح القلمينا التابعة لمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد بوفاة طالب غرقًا داخل مياه نهر النيل بقرية القلمينا في مركز الوقف.

وفاة شاب غرقا أثناء الاستحمام بمياه نهر النيل

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن والإسعاف والانقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة شاب يدعى، أدهم حسن أحمد طه، 14 عاما، غرقا أثناء الاستحمام بمياه نهر النيل بجوار مرشح القلمينا في مركز الوقف، وتم العثور على جثته طافية في مركز نجع حمادي.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.